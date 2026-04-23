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港铁综合轮对维修中心料上半年投入运作 负责东铁及屯马线列车轮对更换 工序缩短至约10小时

社会
更新时间：12:57 2026-04-23 HKT
发布时间：12:57 2026-04-23 HKT

港铁公司今日（23日）宣布，投资近3亿元兴建的首个「综合轮对维修中心」（iWMC），已进入最后调试阶段。预计今年上半年，屯马线及东铁线列车的轮对维修工作，将陆续由车厂迁移至iWMC。港铁指，iWMC采用高度自动化概念及智能管理模式，可将每组轮对维修更换时间，由现时车厂约3至4个工作天，大幅缩短至约十小时，整体维修效率提升达8成。

十小时内完成维修更换轮对 效率提升8成

每组轮对包括车轴及一对车轮。车轮与路轨长期高速摩擦，会产生耗损，港铁会于车厂进行日常轮对检查及保养，并根据轮对状态及使用年期安排更换轮对。

港铁表示，轮对保养、维修以至更换，要以吊运方式，由多名工程人员合力搬运组件。随着屯马线及东铁线过海段过去数年投入服务，港铁预计轮对维修需求不断上升，因此将何文田维修侧线改建成「综合轮对维修中心」（iWMC），处理屯马线以及东铁线的轮对维修及更换。

每年最高可处理1500组轮对 较现时增两倍

iWMC整合四大维修工序，包括拆卸车轮、轮对安装预备工序、检查车轴及压装新车轮，以及轮对品质测试；并涵盖14个步骤，配以三大数码化系统作智慧监察及管理。正式投入运作后，iWMC每年最高可处理1500组轮对，较现时增加约两倍。

港铁透露，未来计划将iWMC的维修数据传输至车务数据中心及「企业资产管理系统」，协助团队进行大数据分析，以数据导向模式，分析车轮耗损规律，建立长期稳定的预防性维修系统，进一步推动智慧铁路的发展。

港铁预计轮对维修需求不断上升，因此将何文田维修侧线改建成「综合轮对维修中心」（iWMC）。
港铁预计轮对维修需求不断上升，因此将何文田维修侧线改建成「综合轮对维修中心」（iWMC）。

记者：萧博禧

摄影：汪旭峰

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