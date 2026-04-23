宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪装备散落火场走廊 呼吸气瓶无气 区长形容损坏情况罕见

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（23日）举行第18场听证会，消防处消防区长（呼吸器）董永基作供，期间提到殉职的消防队目（追授）何伟豪身上装备。火灾过后，其他队员在火场走廊电梯附近发现何伟豪的呼吸瓶、面罩、头盔、手套等装备，检验后发现气瓶上有罕见的损坏情况。

殉职消防何伟豪气瓶 检验发现阀门手轮已脱落并损坏

代表委员会的资深大律师杜淦堃指，据队员周耀宗提供的证供，他曾测试何伟豪的呼吸器，发现空气供应一度正常。但另一名队员检查后发现，呼吸器气瓶出现损坏，且气瓶存量显示为「0巴」（无气）。

何伟豪身上警报系统 因身处高层令地面无法接收信号

董永基指，消防处事后对何的装备进行详细检验，并已向委员会提交报告。报告中指出，气瓶分为瓶身与阀门（Valve）两部分。发现阀门上的手轮（hand wheel）已脱落并损坏。他表示，此类损坏「极为罕见」，正常情况下金属部件非常坚固，推测可能因巨大撞击力造成，例如紧急除下装备时摔落、在狭窄环境中碰撞墙身，或队员揹著呼吸器跌倒撞击地面。不过，气瓶底部及背架设有防撞胶垫，可吸收撞击，因此因跌倒造成损坏的机会较低。

董永基指，由于阀门损坏，内部记录用气量的数据无法读取，曾向供应商尝试修复但资料已缺失。

另外董永基指，进入火场前，队员必须经过入口指挥站，由入口指挥主任进行安全检查。其中一项程序是拔掉定位装置的红色启动线，并将该线交予入口指挥主任，以确认装置已启动，方可进入火场。

董永基指，消防在检查何伟豪的呼吸器装备时，确认呼吸器本体未有被火烧过的迹象。然而，装备中的一个白色标签被发现仍挂在腰带上，显示该消防员可能未有经过入口指挥站的完整程序。

若当时不脱下装备 无法穿过窗户尝试逃生

杜淦堃提到，消防员电子监测仪「卫士」（个人警报装置）系统未被启动。正常程况下，当卫士静止20秒后，仪器会发出声响以便其他消防员确认装备位置，防止有消防员受伤未能发声求救。不过，若消防员未有启动求救信号，即使装置感应到静止不动，亦不会触发警报。

董续指，「卫士」系统可发射电波协助指挥官掌握求救消防员的位置，但何伟豪身处30楼以上，发出的电波信号因经过多层石屎楼板反射与吸收，令地面接收站无法收到信号。他表示，「卫士」的电波直线距离虽可达800米，但被实际环境障碍影响。

董永基透露，消防处早在火灾发生前已研究新式追踪系统。新系统采用低频与高频双波段，低频穿透力强、可绕过障碍物，并能显示被救者的方向、距离及高度差。在23楼测试中，旧系统已无信号，新系统仍能正常接收。

董永基指，「卫士」系统本可记录到何伟豪呼吸器损坏的经过及原因，但奈何呼吸器被发现时，「卫士」内部电路板有水锈损坏，记录流失令处方无法确定损坏是何伟豪使用气樽前或使用后、或是处方运送途中出现碰撞损坏。他又指，「卫士」具备半小时防水标准，但何伟豪呼吸器被发现前已被水浸泡超过17小时。

何伟豪当时是在宏泰阁高层被困期间，爬出棚架尝试逃生时不幸堕下身亡。董称部门无法确认何伟豪尝试爬出窗外逃生，与装备损坏有没有直接关系。但他确认，如果身型高大的何伟豪不脱下装备，无法穿过细小的破碎窗户到棚架。