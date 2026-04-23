公营医疗收费｜2.6万张药单未取药 林哲玄促当局正视 叹部分病人「几千蚊买supplements都唔觉得贵」

昨日立法会辩论《财政预算案》期间，选委界议员陈凯欣关注公营医疗收费改革后首两个月，有约2.6万张病人药单没有取药，又提到有夹心阶层长者以前覆诊不用200元，现在动辄都要6、700元，宁可「少取一次药」，情况令人忧虑。

医疗衞生界立法会议员林哲玄今早（23日）在商台节目表示，不排除病人是因担心太贵而不取药，当局需要正视。但他亦指，病人有时候亦可能错误了解自己的用药需要，特别提到部分病人每月几千元购买「supplements」（营养补充剂）也不觉得贵，但对正规药物就非常计较，形容这不是正确的观念。

病人自行判断停药减药情况常见 沟通存有很大空间

对于有约2.6万宗病人未取药的个案，林哲玄结合其外科医生的经验指出，病人不跟医生嘱咐服药的情况「好常见」。他表示，在手术前为病人检查身体及正服用的药物时，不时发现病人自行停药或更改药量。

他指，病人不服药的原因五花八门，例如担心副作用：「『呢只药医生话食咗会脚肿』，或者『话食咗会流血，我唔食啦，我惊吖嘛。』」亦有病人自觉病情好转而自行减药：「『呢只我食一粒都得，就唔使食两粒。』点解食一粒啊？『我食咗一粒我觉得几好啊。』」

他提到，大部分病人并不会将这些情况告知医生，认为医患之间的沟通存在很大改善空间。

药费或成不取药原因 强调机制须助有需要市民

针对公营医疗加价后，药费可能成为病人放弃取药的原因，林哲玄认为「冇可能排除呢个可能性」。他重申，整个收费调整的目标，是希望有经济能力的市民能「俾多啲」，从而将节省的资源用于帮助真正有经济需要的病人。

他指：「如果真系发现有啲病人因为，『哎呀好贵，所以我唔攞』，我觉得医管局方面可以揾个医疗社工去跟一跟，睇下可唔可以帮到佢。」林哲玄透露，确实收过相关求助个案，有病人在申请药费减免时，因未能及时提交资料或被评为不合资格而遇到困难。他指出，医管局在跟进这些个案时，会考虑非经济因素，若发现病人确实有需要，会「酌情都批返俾佢」。

医疗衞生界立法会议员林哲玄。

吁正视药物价值 勿本末倒置

林哲玄亦观察到一种矛盾现象：部分病人对数十、数百元的药费斤斤计较，却愿意花费巨额金钱购买保健补充品。「好多时我哋见到有啲病人，唔少，好多病人，实际上佢哋俾好多钱去买好多 supplements。药就觉得贵，supplements 买几千蚊一个月佢都觉得好抵。呢个就系错嘅概念。」

他语重心长地劝吁市民，应将资源优先用于治疗疾病。「你有病就食咗药先，其他啲唔紧要……唔好摆晒啲钱喺唔啱嘅地方。」他强调，药物尤其是一些新药或专科药物，成本确实不菲，市民应理解在有需要时必须服用，珍惜资源，「真系唔好浪费，呢个先系最重要。」