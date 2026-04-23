每日杂志‧人物志｜ 借出瑰宝传承「香港故事」 吴贵龙以收藏留住时间

百年历史，千年流传。香港历史博物馆常设展览「香港故事」于本月重开，收藏家吴贵龙借出大量藏品，包括报纸、车票和旧照等，为展厅添上浓厚的文化色彩。他从收藏邮票起家，再钟情搜集金庸和李小龙两大文人武将的藏品，至近年出版多本记录香港史的书籍。历年无私借出珍藏予不同展览展出，吴贵龙谦称收藏年资尚浅，珍品辗转到手皆是缘份，他相信「独乐不如众乐」，肩负延续故事的使命。昔日牵着子女小手到访博物馆的画面，眨眼间已成廿载回忆，他希望以收藏留住时间，让过去的情怀在当代发亮。

吴贵龙留有《星岛》创刊号双色印刷版本，非常罕有。 受访者提供

展览以「同根同源」为起点，梳理香港中西汇流的历程。踏进「摩登都市」展区，吴贵龙如数家珍，在一系列旧报前停下脚步。从清末革命派报纸《中国日报》、1925年创刊的《华侨日报》、国民党系《国民日报》和1938年《星岛日报》创刊号，皆是其珍藏。

拥1904年《中国日报》全港独一

当中由孙中山创办的《中国日报》，吴贵龙留有1904年（甲辰龙年）的印刷本。他称，当年革命灾劫频繁，实体报纸大量流失，据知孙中山纪念馆亦只有影印本，故历史博物馆一直四处张罗，终由他觅得孤本并借予馆方展出，「现在香港只剩下这一份。」至于《星岛》创刊号，他留有双色印刷版本，非常罕有。

部分报章不仅记录昔日点滴，对吴贵龙更别具意义。展出的《华侨日报》刊于1940年11月27日，是一代传奇李小龙的生日，正中其怀。他从收藏邮票起家，后来钟情搜集金庸和李小龙两大文人武将的藏品，当日头版刊出粤剧大师马师曾在太平大戏院演出的广告，后来曾、李二人透过电影结缘，在戏中饰演父子，拿着刀枪在街头对策，「别具意义。」他指，金庸自1955年开始撰写小说，至1972年封笔，适逢李小龙从美返港发展，「是香港一文一武的交汇。」

吴贵龙与香港历史博物馆总馆长何惠仪（左）及前总馆长伍志和（右）合影。 受访者提供

吴贵龙把一系列旧报借予馆方展出。左为香港历史博物馆馆长（常设展览及藏品）陈成汉，右为康文署一级助理馆长（文物修复）钟达志。 受访者提供

《华侨日报》停刊造就寻宝机会

吴贵龙昔日从事印刷行业，熟悉柯式印刷，对纸品材质尤其敏感，早已种下收藏旧报的种子。他分享，当年他在上环结志街工作，常经过《华侨日报》旧址与同业交流，至该报停刊时，报社丢弃大量报纸、字粒和珍贵图片，他因而寻得部分李小龙和金庸的瑰宝。他说，当时做印刷师傅，尚未找到「第一桶金」，后来印刷工作稳定，才投资收藏品。

报纸以外，吴贵龙的收藏包括昔日车票、船票、机票，甚至本地第一代「楼书」（时称「招股简章」）。他形容，收藏初期必定是「渔翁撒网」，其后才把藏品分门别类、了解背后历史故事，构思属于自己的「收藏故事」，慢慢收窄收藏范围，「摸着石头过河。」他形容，收藏轮不到自己选择，而是看机缘下遇到甚么；本地收藏圈人才辈出，藏家会互相交流，甚至借出珍藏，如掌故专家郑宝鸿与他在上环同一商场开店，倾囊相授，让他对收藏界有更多了解，「近水楼台，每次聊天也聊很久。」

吴贵龙常觅得瑰宝，自2013年首次借出藏品供纪念李小龙逝世40周年的展览展出，便开始了其无私分享的道路。他说，许多藏家十分疼惜珍藏，不会轻易借出予公开展览，「可能上天知道我会借出来，所以很多东西落入我手中。」他续说，以往曾「割爱」让出珍藏邮票，盼与其他藏家分享喜悦，「独乐不如众乐。」

近年，吴贵龙出版多本记录香港史的书籍，内容涵盖邮品、电车及影坛风貌等，当中纪念李小龙的《龙影中华》和《龙影香江》，深得「龙迷」喜爱。他说，收藏而不整理，等同浪费，眼见同业边收藏边写书，便萌生出书的念头，至今已出版9本著作。他指，自己目不识丁，但靠印刷和收藏养活一家，子女升读大学成才，十分欣慰。

纪念李小龙的《龙影中华》和《龙影香江》，深得「龙迷」喜爱。 受访者提供

部分藏品转太太子女名下

谈及家中两位「宝贝」，吴贵龙家住黄埔，难忘昔日带同年幼子女参观历史博物馆，「往时一有空便过来。」一家在博物馆留下不少足迹，阔别5年，大部分展厅已抹去旧日光景，但女儿在红色邮筒旁边留影的画面，至今仍历历在目。他特意把部分藏品改至太太和子女名下，「人敌不过时间，历史博物馆要传承，我也要传承。」

吴贵龙与妻儿一同参观历史博物馆。 受访者提供

博物馆展厅焕然一新，但女儿在红色邮筒旁边留影的画面，仍烙印吴贵龙脑海。 受访者提供

年届六旬，他坦言已是「收成期」，藏品得到博物馆赏识是一大成就，现时没有特别追求新的藏品。他笑说，儿子仍然在学，二人一同储超级英雄玩具和模型车，互相研究，家中更有一比一的超人和蝙蝠侠模型，庆幸太太没有「诈型」，「照料好家庭才玩收藏，要玩得有水准。」

近3小时的「导赏」，吴贵龙滔滔不绝地解说，未见倦容，从博物馆漫步走回老家，收藏故事说不完。珍品无价，藏家亦是瑰宝。

忠实粉丝倡政府出李小龙纪念钞

吴贵龙是李小龙的忠实粉丝，除了收藏经典，在推动和传承文化上也有许多点子。

二人的名字皆有「龙」字，吴贵龙指，李小龙让他学会「修身」并勤做运动，「我讲得李小龙就不可以『影衰』对方。」他与李小龙一样身高1.7米，更努力维持体格匀称，如保持体重不超过62公斤，腰围约30英吋，「十分庆幸与他有很多相似的地方。」

配5出经典电影 旅客可打卡

李小龙改变了香港武术生态，带领本土电影冲出国际。吴贵龙认为，李小龙是香港其中一个重要的代表人物，官方过去曾出版纪念邮品，亦可考虑出版纪念钞票。他说，本地钞票有5个币值，刚好能以5套电影经典作设计蓝本，既有收藏价值，亦可推广旅游，「旅客带着钞票到星光大道的铜像前『打卡』，与龙同行。」

18度参加渣马 收藏历代跑衣号码布

收藏以外，吴贵龙钟情跑步，自2001年起18度参加渣打马拉松，历代跑衣、奖牌和号码布成为其「另类藏品」。

收藏以外，吴贵龙钟情跑步，自2001年起18度参加渣打马拉松。 受访者提供

千禧年后，吴贵龙踏上渣马跑道，在2001年至2003年三度挑战全马，后来为照顾家庭「停脚」，至2008年才重新穿上跑鞋参加半马赛事，至今从未停步。

他在今届赛事跑出1小时45分钟的佳绩，并保留了历代由不同运动品牌赞助的跑衣、奖牌和号码布，当中包括1997年首届渣马的完成奖牌。

历代渣马跑衣、奖牌和号码布成为吴贵龙的「另类藏品」。 受访者提供

吴贵龙是恒常捐血者，早年获颁荣誉奖章，至本月达成第115次奉献。 受访者提供

跑手成绩达标可以优先报名，惟吴贵龙近年受膝伤困扰，今年成绩以30秒之差，无法进入「挑战组」。他笑言跑了近30年，已经不年轻，必须自律才可以继续跑下去，「可能上天也想叫我退休！」话虽如此，访问当日他仍坚持跑步，盼望其长跑故事可以延续。

记者：仇凯瑭

