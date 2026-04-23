食环署新科技 机械狗无人机出动灭蚊 新捕蚊器同步防治幼虫成蚊

本港前日(21日)录得今年首宗本地登革热感染个案，为防范蚊患，食环署积极引入新科技灭蚊，包括使用新型捕蚊器、灭蚊机械狗、电动爬梯机及无人机等。而根据2025年白纹伊蚊诱蚊器指数显示，本港整体蚊患情况持续有所改善，录得的最高每月全港平均指数为9.5%，较2024年（14.0%）及2023年（16.4%）明显下降，且去年基孔肯雅热亦未在社区进一步传播。

食环署洁净及防治虫鼠组高级总监孔世杰接受访问时表示，署方已在恒常灭蚊工作中引入可同时防治幼虫和成蚊的新型捕蚊器，其原理是吸引雌蚊飞入捕蚊器，使其沾上白僵菌及抑制蚊子幼虫生长的昆虫生长调节剂，并利用雌蚊将昆虫生长调节剂带到其他水体，令其他水体中的幼虫也不能发育为成蚊，雌蚊本身亦会因感染白僵菌而死亡。

食环署已于全港各区放置2000多个新型捕蚊器，多个政府部门亦已在其管理的场地使用新型捕蚊器。此外，食环署联同教育局会陆续在教育局注册的中学、小学及特殊学校内设置新型捕蚊器，以协助校园进一步加强蚊患防治工作。

其中佛教叶纪南纪念中学已安装3个新型捕蚊器，校长林志炜表示，以往学校应对蚊患高峰期，需聘请灭虫公司进行喷洒蚊油等传统工作，费用动辄以万元计，且成效有限，是次捕蚊器的设置等均由食环署免费提供，「这对学校来说是一个好消息，政府建立了一个基本的安全网。」他预计，配合新科技后，未来在灭蚊资源上的支出将大幅减少。

食环署亦引入一部灭蚊机械狗协助灭蚊工作，并计划未来再增添两部。署方会将超低微量喷雾枪安装在机械狗背上，遥距操控机械狗深入丛林及植被茂密地方等应用场景，以获得更佳的控蚊效果。机械狗已于去年9月开始进行实地试验，并于12月在青衣自然径协助执行雾化灭蚊工作。孔世杰指，每部灭蚊机械狗成本约162万元，而署方在2024-2025年度防治虫鼠服务的开支为8.46亿，2025-2026年度为8.11亿，显示引入科技在开支方面能达致一定程度的节省。

食环署利用高精准度专业测绘用的无人机，在地形复杂及植被茂密的山坡地区进行拍摄，以精准识别积水及潜在蚊子滋生地。

食环署利用高精准度专业测绘用的无人机，在地形复杂及植被茂密的山坡地区进行拍摄，以精准识别积水及潜在蚊子滋生地。

佛教叶纪南纪念中学校长林志炜。

另外，食环署在山坡及阶梯较多的地区使用电动爬梯机，以协助运送灭蚊及雾化设备，包括灭蚊机械狗、除害剂、个人防护装备等重型物资，有助减轻前线人员的体力负担及缩短搬运时间。署方亦已应用大型超低微量喷雾器在恒常灭蚊工作，该种喷雾器适合于大面积范围进行超低微量雾化处理，而喷射距程亦较现有的背负式喷雾器远，可更有效在树木茂盛的地点杀灭成蚊。

为提升防治蚊患工作的效率，食环署利用高精准度专业测绘用的无人机，在地形复杂及植被茂密的山坡地区进行拍摄，并制作高解析度照片，以精准识别积水及潜在蚊子滋生地，制定具针对性的灭蚊工作。无人机可在短时间内覆盖广泛地区，大幅缩短巡查时间及减少人手需求，并减少前线人员须亲身进入高危或难以到达位置的需要。

食环署现亦正积极研究在本港应用「以蚊治蚊」，即利用携带人工感染沃尔巴克菌的雄蚊防治白纹伊蚊。署方正与相关科研机构探讨在香港应用有关技术的可行性，在条件成熟时会安排进行测试。

记者：蔡思宇