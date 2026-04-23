港灯《2025年可持续发展报告》 与香港同行减碳 携手推动碳中和目标

港灯电力投资与港灯电力投资有限公司发表《2025年可持续发展报告》，全面回顾主要营运公司 ── 香港电灯有限公司在减碳转型、提供可靠电力、创新和贡献社区等方面的成果。而根据政府新近公布的一项数据显示，港灯在提供稳定可靠电力供应的同时，亦为香港的减碳进程，作出重大贡献。

根据环境及生态局年初公布的「2024年香港温室气体排放清单」，在2024年， 全港温室气体总排放量按年减少约130万公吨。当中港灯温室气体排放量下降超过59万公吨，约占全港温室气体减排总量的46%，在本地能源企业中，表现最为突出。

作为与香港共同成长的能源企业，港灯持续从源头推动减碳，自2006年起逐步推行「由煤转气」发电燃料转型；而随著多台天然气发电机组在近年相继投产，相关减排成效更为显著。

去年每度电二氧化碳当量 下降至0.59千克新低

根据最新的港灯《2025年可持续发展报告》指出，港灯的燃气发电输出比例，在2025年已提升至69%，令公司的温室气体总排放量按年减少4%，每度电的二氧化碳当量，亦下降至0.59千克的新低。港灯现正兴建一台新燃气发电机组 L13，预计2029年投产，届时港灯的燃气发电输出比例将提升至约8成，有助进一步减少碳排放。

最新的港灯《2025年可持续发展报告》全面回顾公司在减碳转型、提供可靠电力、创新和贡献社区等方面的成果。

郑祖瀛：港灯去年供电可靠度再录99.9999% 以上世界级水平

港灯电力投资有限公司行政总裁郑祖瀛表示：「除温室气体总排放量按年下降，港灯在供电可靠度方面亦持续表现卓越，在2025年再次录得99.9999%以上的世界级水平，意味每名客户平均非计划停电时间少于半分钟，充分反映港灯在积极提升环境效益的同时，始终恪守对供电稳定性的承诺。」

报告亦详细介绍港灯为了进一步提升供电可靠性和营运效率，在2025年引入的多项创新措施，包括在配电网络启用崭新自家研发的低压管理系统（LVMS）以加强对低压电网的实时监测，同时优化低压设备资产管理、提升故障侦测和复电速度。另外，为更全面地对电力设备进行智能监测，公司将长距离广域网路技术「LoRaWAN」的应用扩展至更多营运范畴，例如用于 LVMS 的数据传输，以及支援南丫发电厂在设备的温度和震动、关键设施所在处所的水浸和消防预警等方面的监测工作。

此外，位处南丫发电厂扩建部分的行政及中央控制大楼，在2025年引入了人工智能空调系统能源优化方案（AI-EOS），透过先进演算法和大数据分析，提升制冷机组效率，从而降低能源消耗。凭借其创新性和实际成效，该方案荣获亚太地区智慧绿建筑联盟颁发「优良智慧绿建筑系统产品类奖」金奖。

秉承「为社群延续关怀」的使命，港灯「智惜用电服务」持续优化旗下各项资助和推广计划，从支援有需要社群，到提升能源效益、推广可再生能源，以至推动建筑工地电气化等方面全方位入手，将环保减碳和关爱理念延伸至社区。以2025年为例，「智惜用电服务」下的「节能共享资助计划」支援港岛首个、位于筲箕湾的「社区客厅」项目，提供电磁炉、蒸焗炉和咖啡机等多款节能电器。在改善基层居民生活质素的同时，协助他们实践节能减碳。

此外，港灯亦致力推动香港的低碳运输发展。除提供专业技术评估与供电升级支援外，公司亦协助渡轮和专营巴士营办商兴建充电基础设施，以及支援油站增设电动车快速充电设施。

郑祖瀛强调：「《2025年可持续发展报告》以『传承致远 ‧ 持续发展』为主题，不单展示我们如何透过将工程知识世代相传，成就今日的稳健营运，亦体现港灯作为一家与香港一起经历超过135年、共同成长的电力公用事业机构，一份历久弥坚的责任感。展望未来，公司将秉承『历史悠久、不忘创新』的理念，以稳健营运为基础，推动能源转型与创新，全力支持香港在2050年前实现碳中和。」