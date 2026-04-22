五一黄金周︱九巴4.25起推开蓬巴士新路线HK2 沿途饱览青马、汀九、昂船洲大桥景色

五一黄金周将至，九巴将于周六（25日）推出全新「九巴游香港」开篷巴士路线「天际漫游」HK2，游客可在巴士上层无遮挡、全方位欣赏昂船洲大桥和青马大桥两座标志性基建，以及在西九龙走廊上穿梭香港新旧城区，连接旧油麻地警署，一次过感受香港多重面貌。新路线每日下午5时15分至晚上10时15分提供服务，全程收费58.4元，每小时一班车，九巴指会视乎需求加开班次。

途径昂船洲大桥及青马大桥

路线HK2由九龙站出发，经过尖沙咀、高铁西九龙站等旅客热点后，驶上西九龙公路，通过昂船洲大桥和青马大桥两座香港标志性大桥，游客可以亲身感受世上其中一条最大跨度的双塔斜拉桥和行车铁路双用的悬索吊桥的气势。

回程时，游客可在青马大桥上观赏世界第一条三塔式斜拉索桥——汀九桥，当驶上青衣北岸公路时，更可以从桥底穿越汀九桥。开篷巴士之后会驶上西九龙走廊，沿线会由西九龙填海区的开扬景观，渐渐变为大角咀和旺角的旧式大厦，连接至旧油麻地警署，在短时间内让游客看到香港不同的一面。

料黄金周旅客客量升7%

九巴传讯及公共事务部主管简学悕表示，「九巴游香港」开篷巴士路线「城市魅力」HK1自推出以来，深受旅客及市民欢迎及追捧，今年农历年初一至初五，共接载超过2万人次，反映开篷巴士受旅客欢迎。他指，政府预计今年五一黄金周将迎来98万人次内地旅客访港，按年上升7%，相信九巴在旅客客量升幅方面会相若，更期望黄金周前开办新路线HK2可增加对旅客的吸引力。

记者：蔡思宇