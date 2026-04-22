新一期居屋、绿置居、白居二 4.30起同步接受申请 为期3星期 6项目推近8,000伙

房委会今日（22日）宣布，「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」三项计划，将由4月30日上午8时至5月20日晚上7时同步接受合资格人士申请，为期三个星期。

6项目推近8000伙 最大单位560平方呎

「居屋2025」推售5个分别位于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌的新居屋发展项目，提供接近7 000个单位。单位实用面积介乎约26.1平方米至约52.0平方米（约281平方呎至约560平方呎）。

「绿置居2025」推售位于九龙湾的新绿置居发展项目盛致苑，提供超过800个新单位，单位实用面积介乎约26.0平方米至约43.6平方米（约280平方呎至约469平方呎）。此外，「绿置居2025」亦会推售新一批租者置其屋计划（租置计划）回收单位。

「居屋2025」及「绿置居2025」推售的单位提供多元化选择，无论是年轻家庭、首次置业人士，还是希望改善居住环境的申请者，都能找到适合自己的「心水」单位。

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新一期居屋五个屋苑详情:

发展项目

/位置 实用面积*

(约) 单位数目

(占单位总数的百分比) 售价范围

(约) 预计

关键日期# (平方米) (平方呎) 汇熙苑

锦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180万元

–

345万元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 总数: 960 裕丰苑

东涌

汇东街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150万元

–

340万元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 总数: 2 018 朗风苑

屏山

朗风街 27.3 294 38 (2%) 169万元

–

339万元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 总数: 1 870 启阳苑

启德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219万元

–

480万元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 总数: 1 840 影辉苑

将军澳

影业路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168万元

–

423 万元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 总数: 1 628 「居屋2025」新推售居屋单位总数: 8 316

备注:

* 个别单位的实用面积有待确定。

# 「关键日期」是指发展项目在遵照经批准的建筑图则的情况下在各方面均属完成的日期。

房委会发言人说，为精简申请安排以便利申请者，「居屋2025」、「绿置居2025」和「白居二2025」将同步推出。合资格申请者可经网上递交申请、亲身递交申请或邮寄纸本申请。此外，为决定「居屋2025」与「绿置居2025」的选楼优先次序和「白居二2025」的配额分配，三项计划将于今年第二季同日分别进行搅珠。「居屋2025」及「绿置居2025」预计分别于今年第四季及今年第三／四季开始选楼；而「白居二2025」则预计于今年第四季向成功申请者发出批准信，以申请「购买资格证明书」。

新一期居屋简介:

1.「楼王」启德启阳苑

今期「楼王」的启德启阳苑，位于过往两期的启悦苑、启盈苑旁边，与港铁宋皇台站距离不足100米，地理位置同样优越。启阳苑与港铁宋皇台站A出口仅一街之隔，步行距离不足一分钟，非常方便。从启阳苑步行至附近的宋皇台公园巴士站仅约5分钟，分别有1A、3B、15、21、85X等来往尖沙咀、将军澳、钻石山、红磡等地区，过海则有106、107、108、116等。巴士站旁边亦有69号小巴站，前往九龙城。

政府拟计划在启德、东九龙及洪水桥／厦村新发展区建造智慧绿色集体运输系统，运输及物流局目标今年第四季向立法会提交主体法例草案，预计明年起批出上述三个项目的专营权。启德智慧绿色集体运输系统系统全长约3.5公里，拟设6个车站。两端终点站分别连接启德邮轮码头及港铁启德站，并于承景街、启德空中花园、承丰道公园及启德体育园设中途车站，车程预计约为10分钟。换言之，启阳苑的居民入住后约3年后或能在区内享用捷运，多一个出行选择。

伙数：1840伙

实用面积：281呎至490呎

单位分布：八成为中小型单位（281呎至393呎）、两成为大单位（464呎至490呎）

售价：219万元至480万元

关键日期：2028年10月31日。

2.东涌裕丰苑提供2018个单位 部分单位或享海景

位于东涌103区的裕丰苑提供2018个单位，为同期最多；价钱则为150万元至340万元，平均呎价约 $6,240，同期最低。项目关键日期为2027年9月30日，楼花期较短。预计中高层北向单位，有机会可享开扬全景，饱览机场、港珠澳大桥及大屿山北岸海景；其他面向则相信以楼景为主。

伙数：2018伙

实用面积：281呎至499呎

单位分布：76%为中小型单位（281呎至395呎）、24%为大单位（459呎至499呎）

售价：150万元至340万元

关键日期：2027年9月30日

3.元朗汇熙苑楼花期仅约一年 同期最短

位于元朗锦田南的汇熙苑邻近港铁锦上路站，提供960个单位，面积介乎281至449平方呎，以市价七折发售，售价约180万至345万港元。项目预计于2027年8月底落成。而「居屋2025」预计于2026年第二季接受申请、第四季拣楼，因此楼花期仅约一年，为同期居屋中最短，适合急于「上车」的买家。

伙数：960伙

实用面积：281呎至449呎

单位分布：8成半为中小型单位（281呎至389呎）、1成半为大单位（443呎至449呎）

售价：180万元至345万元

关键日期：2027年8月31日

4.屏山朗风苑入场费$169万 实用呎价为同期次低

位于元朗屏山的朗风苑提供约1,870个单位，伙数仅次于东涌项目。入场费约169万元，实用呎价仅约6,310元，为同期次低，对预算有限的首置家庭而言，门槛较低。朗风苑邻近已发展成熟的朗屏邨，生活配套相对完善。惟屋苑位于朗屏区外围，交通相对「隔涉」，主要依赖朗屏商场内巴士站，步行到朗屏港铁站须时约15分钟，二者均成该楼盘硬伤。

伙数：1870伙

实用面积：294呎至507呎

单位分布：6成2为中小型单位（294呎至407呎）、3成8为大单位（492呎至507呎）

售价：169万元至339万元

关键日期：2028年7月31日

5.将军澳影辉苑: 实用面积达283至560呎

继「居屋2022」推出的昭明苑，将军澳时隔3年再有新居屋推出，影辉苑位于坑口影业路，银都机构有限公司清水湾电影制片厂对面，项目现时规划兴建两幢楼，提供约1,628伙，实用面积达283至560呎，平均呎价约7,020元，预计2028年底落成，为同期新居屋中楼花期最长的项目。

影辉苑的单位呎数在同期屋苑中相对较大，加上地理景观开扬，尽管交通些许不便，相信亦会成为不少人的「心头好」。

绿置居盛致苑｜单位面积介乎280至469呎

盛致苑「九龙湾绿置居孖宝」之一，位于九龙湾宏照道，在丽晶花园、彩虹邨、坪石邨及启业村中间。屋苑单位中，约77%的单位面积介乎300至469呎，主要针对小家庭或三口之家。至于面积更小的280至300呎单位，则占整体供应约23%，适合单身人士或两口之家。