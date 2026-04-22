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港铁绿铁B 「世界地球日」启动环保教育计划  推绘本助学生实践低碳生活

社会
更新时间：13:48 2026-04-22 HKT
发布时间：13:48 2026-04-22 HKT

为了推动环保教育及提升学童对低碳生活的认识，港铁于今天 （22日）「世界地球日」开展《绿铁B出动—排碳怪吸吸走》环保教育计划，在英华小学举辧启动礼。港铁与环保团体长春社联合制作儿童绘本《绿铁B出动—排碳怪吸吸走》，以「衣、食、住、行」为切入点，以生动故事启发学生实践低碳生活方式。

戏偶剧巡演40校接触万名学童

绘本将送赠至全港公共图书馆，以及参与计划的小学与幼稚园图书馆。同时，亦会推出电子绘本及动画版本，方便家长在家与孩子共读共赏，将低碳讯息延展至家庭层面。绘本原创故事更改编成校园戏偶剧，透过角色演绎和现场互动游戏，以轻松有趣的方式提升学习趣味。戏偶剧将于今年内走访近40所小学巡回演出，接触约一万名学童。

环境及生态局副局长黄淑娴致辞时表示，同学透过《绿铁B出动—排碳怪吸吸走》环保教育计划下的生动绘本和木偶剧，能从「衣、食、住、行」四方面认识低碳生活小贴士。她呼吁同学透过愉快的学习过程，建立起关爱环境、珍惜资源的价值观，逐步养成绿色生活的好习惯，一起实践低碳生活。

港铁：让小朋友「玩中学、学中做」 一起载向绿色未来

港铁公司企业事务及品牌总监蔡少绵表示，港铁一直致力推动环保教育，与社会各界携手实践可持续生活，很高兴能与长春社共同制作《绿铁B出动-排碳怪吸吸走》绘本，再配合电子书、动画及校园巡演，让小朋友在「玩中学、学中做」，从衣食住行的日常生活细节中开始减碳，成为守护地球的小小行动家，一起载向绿色未来。

减少温室气体排放为港铁公司三大环境及社会目标之一，公司在香港铁路及物业业务中实施多项节能减碳措施，制订长远减碳路线图，向2050年达致碳中和的目标迈进。港铁亦会继续从不同层面鼓励及推动大众一同建立低碳生活习惯。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球

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