八达通Call车易︱记者首日实测接单速度 有司机赞整合的士车队APP 减等车时间

八达通公司今日（22日）起推出「Call车易」平台，整合全港5支的士车队、多个本地的士预约平台及其他提供无障碍车辆的社企平台，乘客可透过八达通APP一站式「Call的士」和缴付车资。《星岛头条》记者今早约9时实测「Call车」，从黄大仙前往将军澳工业邨，各车队定价约112元至152元，不足一分钟便有司机接单，惟一分钟后却遭司机「Cut单」取消订单，幸好退款即时退回至八达通帐户。

有司机接单一分钟后Cut单

其后记者重新「Call车」，方有车队的士接单，司机按APP内显示的时间，准时于6分钟内抵达上车地点。接载记者的Amigo车队司机曹先生称赞新平台，表示「Call车易」整合5支车队和其他平台，乘客变相可「一次过Call十几个平台」，亦可选择心仪的车队、车款、价钱，整合后的平台提供的士的数量大增，能大幅缩短乘客等候时间，改善预约车队的士体验。

司机赞平台整合各车队 乘客等车时间势缩短

市民若希望使用「Call车易」，只需打开「八达通APP」首页的「Call车易」图标，输入上车和下车地点后，便可选择可乘4人的「经济型」的士、可乘6人的「商务型」或「豪华型」等。以记者的行程为例，选「经济型」车费介乎112元至152元；「额外行李型」车费介乎142元至278元；「商务型」则介乎121元至192元。乘客亦可按需要选择或剔除指定的士车队或预约平台。选择好车型、车队、价钱后，乘客可选择付款方式，包括手机版八达通、八达通银包，或实体八达通卡。据APP显示，若司机未到达上车点前，乘客可免费取消订单；相反，若司机已到达上车点，取消订单则或需支付10至20元「取消费」。

相信乘客体验好 能成为「回头客」

他指以往五间的士车队各有自家应用程式，乘客若要有更多选择便需下载多个App，甚为不便。他透露，新平台在后台直接与车队系统对接，司机毋须额外安装八达通App，只需沿用原有的车队App接单即可。不过他坦言，平台运作初期仍属磨合，加上市民短期内未必知道八达通APP有此新功能，预计普及化需时。随着平台发展，曹先生相信接单数量和收入也会增加，指客人若能短时间内「Call到车」，便会对此APP有信心，将成为「回头客」。

记者、摄影：陈俊豪