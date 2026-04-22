宏福苑听证会︱发泡胶、吸烟投诉「冇一样关消防事」？助理处长：系，无错 委员会批责任不清不可接受

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（22日）举行第17场听证会，由4名消防处证人作供。其中消防处助理处长（消防安全）翁锦雄首先作供，期间代表委员会的资深大律师杜淦堃，与翁厘清几类居民投诉事项的负责部门。期间杜淦堃问到发泡胶与棚网问题、工友吸烟等，翁锦雄均表示并非消防处负责范畴，唯一与其相关的是「阻塞逃生通道」。

另外会上展示一些居民事前的投诉，委员会指部门之间自己都不清楚该投诉由谁处理，互相转介，情况不可接受。

宏福苑听证会︱仅「阻塞通道」与消防有关 其余均不属管辖范围

杜淦堃表示，听证会踏入第17日，针对居民就火警风险作出的投诉，希望消防可解释由哪一个部门去处理。

杜问：「走火楼梯杂物阻塞应由哪个部门处理？」翁锦雄答，如涉及摆放多少、什么物料应由房屋局ICU（独立审查组）处理，但如果摆放物料阻塞逃生途径，消防就会采取行动。

随后杜淦堃再分别问发泡胶、棚网问题应由哪个部门处理。翁锦雄同答应由房屋局ICU处理，指宏福苑是房署辖下楼宇。至于有居民拍摄到有工友吸烟，翁指，应由劳工处处理。

杜淦堃直言：「似乎居民关注的火警风险问题，好似冇一样系关你哋事？」翁答：「系，冇错。」

居民投诉发泡胶封窗 未获主动转介有关部门

杜淦堃表示，在翁锦雄的证人供词提到，消防装置可分为「主动消防装置」及「被动消防装置」。主动消防装置包括火警警报系统、自动洒水系统、灭火筒、喉辘系统等，此类装置属消防处规管范畴。被动消防装置则涉及楼宇结构一部分，例如逃生楼梯、防火隔墙（fire retardant partition）、防烟门等，此类装置一般属屋宇署（BD）等部门的责任范围。

杜淦堃指，根据《消防条例》第7c条，消防处职责要按情况所需就防火措施及火警危险提供意见。他问到，被动消防装置一旦出现问题，例如防烟门长期打开或损坏，同样会构成火警危险，理论上属于消防处可关注的范围，消防有否责任提供意见。

翁直指，因有清晰分工，被动消防装置交由有相关专责部门最合适，如工地放有易燃建筑物料，可能造成火警风险，指应交由屋宇署和房屋局ICU处理。

消防处指现时投诉流程已改善

听证会上亦播放一段2024年9月居民苏先生致电消防处热线，投诉其屋苑进行外墙维修时，工人使用大量发泡胶封窗，担心发泡胶易燃，构成火警危险。当时消防处接线生回应指，部门没有法规规管封窗物料，如有担忧可以作出投诉，安排人员检视，并询问苏先生是否正式投诉。

杜淦堃问接线人员是否应在当时转介ICU跟进。翁锦雄承认「当时处理方式不理想，未有主动转介予相关部门。杜再问「是否当时前线同事的指引当时不够清晰？」翁锦雄同意：「可以咁讲。」

翁表示，消防现时已实施新做法：无论是投诉或查询，只要市民就消防安全事宜致电消防处，在取得市民同意下，会主动转介至相关部门，转介后会与接收部门确认分工清晰，确保个案获跟进，消防处会再通知市民个案已转交哪个部门处理。

宏福苑五级火导致严重死伤。

委员会批部门自己都不知谁处理投诉 不可接受

另一封由「麦先生」写给消防处的电邮，投诉发泡胶物料，当时高级消防队长回复，建议转介屋宇署或劳工处。翁指，应是由ICU负责，同事清晰应由建筑事务监督负责，只是在楼宇种类的分工上不清晰。

杜指，居民想起火警风险，会先想起消防处，而市民只看消防条例，亦不会知道消防处与屋宇署或ICU的分工，而鸿毅和宏业亦称曾就发泡胶板的使用致电消防处，市民亦不会明白或不懂得投诉和查询的分别，令部分个案未能转介至屋宇署或ICU。翁承认，就一般消防安全，市民认为应找消防处是很合理，明白市民向消防处投诉是很正常，故作出检讨，以后有转介机制，确保部门跟进。

委员会主席陆启康表示，今次事件跌入一个「灰色地带」，大火将「不知谁管甚么」的问题呈现出来，劳工处、消防处、屋宇署需要有紧密联系，甚至要成立工作小组。翁称，消防处与屋宇署已开展讨论。

杜又引用ICU人员古小平立场，发泡胶是临时保护物料，无权就此检控，而消防处不处理，是否有监管真空。翁指，不同意是监管真空，因据其认知，ICU有监管权力，但不评论ICU当日的处理。

棚网方面，翁指消防处没有规例监管棚网，由劳工处和屋宇署制订标准，消防处只是有参与决定棚网需要有一定阻燃性，令火警发生时减低蔓延，而制订标准是屋宇署的专业。

对于昨日听证会中棚网证书查核问题，翁指，消防处对棚网证书没有专业知识，应向屋宇署取意见。至于华懋大厦大火后消防处向屋宇署提供协助进行棚网燃烧测试，翁指出，协助上是提供场地，让屋宇署做燃烧测试，因现场有同事可以确保安全。

地盘吸烟问题方面，翁指，应由劳工处负责，大火前如收到地盘吸烟投诉和查询，会转介劳工处。杜引用职安健平台投诉纪录，指2024年7月20日有投诉指宏福苑宏盛阁工人吸烟，消防处当时回复指非管辖范畴，但两天后劳工处将投诉转介予消防处，原因是「妄顾消防条例，置大厦居民安全不理」。翁指，是个别作出转介的同事理解不正确，而他亲身没有收过劳工处转介工地工人吸烟投诉问。

杜指，当时部门之间都不知道谁处理投诉，不可接受。翁表示同意。

摄影：何健勇