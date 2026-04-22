每日杂志｜医社合作打破服务瓶颈 精神健康分层护理拓求助路径 关注DSE生离校支援 辅导专业望「敲开」体制大门

正值DSE文凭试考期，莘莘学子的学业压力和精神健康再成焦点。近年香港锐意提升及巩固社区支援，上月发布文件制订「精神健康分层护理模式」，就各专业人员及持份者提供服务作出定位和分工，加强培训各方的转介意识和建立转介机制。有业内人士指，分层工作一直在进行，该模式能够让市民了解服务的各个切入点，缓解求医的「污名化」问题，而离校考生从校园过渡至社区，值得业界关注有否做好支援连接。另有辅导心理学家指，辅导专业人士尚未纳入服务体制，盼政府能善用现有人力资源，让市民得到最适切的援助。

近年香港积极提升及巩固社区的精神健康支援。

精神健康不容忽视，为了更有效应对社会需求，港府制订「精神健康分层护理模式」（见表），涵盖推广与预防、社区介入措施及跨专业专科治疗，阐述每层服务的运作模式、转介安排及服务对象，制订各精神健康工作人员及持份者的角色定位及分工，盼能根据市民的精神健康需要和严重程度，提供不同强度的支援。

强化体制内各持份者功能

有社福界人士指，分层工作一直存在，该模式让市民了解服务的切入点，缓解求医的「污名化」问题。香港中文大学社会工作学系讲师丁惟彬说，医护和社区社工明白自身定位和分工，分别处理相对紧急和稳定的个案，分层以外应强化体制内各持份者的功能，如加强社区社工对个案的敏感度，当个案有需要入院便积极转介，让其得到即时医治。

香港社会工作人员协会精神健康社会工作分会召集人饶欣怡说，近年社福界新增了不同精神支援服务，尤其丰富了第二层的支援，「分层护理模式」把服务整合成框架，让服务提供者及使用者了解定位，前者及早介入，后者更快得到适切援助，「以前没有细分，各类需要也直达第三层，服务很容易有瓶颈。」

香港精神健康的需求一直上升，近年已达严峻阶段。饶欣怡称，普遍人认为有精神健康需要，便要看精神科医生和服用精神科药物，担忧因而被歧视；实际上社会服务多元，市民可以前往地区康健中心求助，尤其轻度或中度的有需要人士，「开启了不同切入点，让大家有更多选择。」

月初有文凭试考生在社交平台诉苦，得到大量市民留言支持。

月初有文凭试考生在社交平台诉苦，得到大量市民留言支持。有社福界人士认为，即使考生已离校，不代表精神健康支援的重任完全落入社区。以学校为本的「三层应急机制」和「精神健康分层护理模式」可以并存，而非「非此即彼」的关系。香港赛马会防止自杀研究中心总监叶兆辉指，两者的基础也是提升受众对精神健康的认知，在自知有需要时求助。饶欣怡亦说，考生应考前离校，并非失去学校支援，而基于三层应急机制，校方理应透过恒常筛查工作发现有潜在情绪支援需要的学生，加以关注，「及早教育、介入和识别。」

社区提供离校跟进支援成关键

饶补充，若然学校知悉有考生在备考或考试期间出现巨大精神健康危机，可以启动第二层应急机制，联络校外队伍跟进和转介。她指，有需要的学生可自行申请或经学校转介至「精神健康综合社区中心」（ICCMW），中心可按实际情况进一步联络医疗支援。

丁惟彬则认为，离校考生从校园过渡至社区的支援连接，值得业界关注。他指，毕业生不论升读大学或投身职场，确实已离开中学精神健康支援服务的保护网，倘若有情绪支援需要，社区服务连接成为关键。他续说，未曾在校接受支援的年轻人要懂得在社区上寻找资源，业界亦可考虑为有需要学生提供离校跟进支援，「值得进一步思考。」他补充，业界要借此加强医院、精神健康服务机构和ICCMW之间的联系。

「分层护理模式」散落整个香港社群，强调「以能力为本」，以制订各精神健康工作人员的资历或培训要求和角色定位。据了解，去年精神健康咨询委员会委聘大学团队就分层护理模式作研究，研究团队透过访谈及焦点小组形式，与不同范畴的香港持份者共同参与协创过程，当中包括辅导专业团体代表，惟最终文件未有确设涵盖辅导专业人员在内。

本地辅导专业可分为辅导员及辅导心理学家，两者尚未有法定注册制度，普遍毕业生会透过加入非政府组织或学界工作，后者亦可私人执业，以进入精神健康服务体系。有业内人士透露，坊间有机构提供低密度（low intensity）心理治疗课程，修毕课程者较大学辅导专业毕业生更容易进入服务体系，出现毕业生报读课程，以求更快投入职场、贡献辅导技能的现象。

新生精神康复会正营运7间「精神健康综合社区中心」。

学者吁善用现有人力

香港心理学会辅导心理学部主席谭嘉宜指，喜见政府落实推行「分层护理模式」，尝试分流服务使用者，减轻最高层的医疗压力，但文件未有着墨有关心理辅导员或辅导心理学家的工作和定位，颇为无奈。她说，辅导心理学家强调全人健康模式，协助个案认清内在资源与优势，了解心理困扰，发掘有效的调节方法，继而促进个案的心理复原，绝对有条件参与和胜任社区支援工作，是文件提及的「多元的介入方案」之一。

香港心理学会辅导心理学部主席谭嘉宜盼望「分层护理模式」着墨辅导专业人员的角色定位。

据了解，英国「低密度心理治疗」以「心理健康主任」为主，并由辅导或临床心理学家、资深心理辅导员进行培训及督导。亚洲专业辅导及心理协会主席、香港树仁大学辅导暨研究中心辅导心理学家余镇洋坦言，外国体制是已用尽既有的心理及辅导人力资源，仍然缺乏精神支援人员，才衍生短时间完成培训、投入社区服务的「心理健康主任」，惟香港却未有善用现有人力，「现况不太平衡。」

香港树仁大学辅导及心理学系副系主任及副教授林嫣红博士指出，业界以服务大众为本，不抗拒坊间提供不同心理治疗课程，但相关从业员的培训及实习时数和训练深度远低于大学学士程度或以上的辅导专业人员，只能胜任第一层支援工作。她认同说，辅导专业一直希望有更多渠道进入精神健康体制，现时停滞不前，盼借着分层护理模式打开一扇窗。

香港自1970年代已经有心理辅导专业培训，每年有逾400位心理辅导毕业生，加上香港心理学会有超过200个辅导心理学家，皆未有正式列入分层模式当中。一众辅导专业人员盼望，政府能够善用现有人力资源，让市民得到最适切的精神健康援助。

心理卫生会急救课程3年有效 报读人数急升

香港心理卫生会近日作出政策修订，自本月起旗下「精神健康急救」（MHFA）课程新增3年有效期。该会总主任（服务）余健新指，疫后报读人数急升，学员会学习各精神疾患的临床病征、鼓励身边人求助的介入技巧、转介个案的渠道等，让有需要人士找寻到合适的支援。

香港心理衞生会的「精神健康急救」（MHFA）课程新增3年有效期。

学习各精神疾患临床病征

该会在2004年引入有关课程，至今已开办逾7000课、共有超过14万人修读。余健新指，喜见在各方努力推广下，大众对于精神健康的认知越来越高，对情绪病患等议题有更高接受度。

近日会方修订政策，课程的签发与续期机制改为「自签发日期起3年内有效」。他说，坊间的生理急救课程亦设3年有效期，修订未有影响旧生。

在基层医疗层面，社福业界期望简单筛选出有精神健康需要的人士，以便尽快提供协助。余健新称，精神健康急救员会学习临床上抑郁症和焦虑症的病征和持续时间，亦会学习自杀危机评估，初步辨识有精神需要人士，「可以做到部分分层工作。」针对「精神健康分层护理模式」，他指出，该会涉猎多方面的精神支援工作，会按照政府及精神健康咨询委员会的步伐，在各个层面发挥效用，「随时候命，互相协助」。

记者：仇凯瑭