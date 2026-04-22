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证监会定义「预测市场」参与交易或属非法赌博

社会
更新时间：07:45 2026-04-22 HKT
发布时间：07:45 2026-04-22 HKT

近年新兴的「预测市场」越来越盛行，每月交易量在2024年初不足1亿美元，及至2025年12月，已暴增至单月有130亿美元，而且全年流通量更高达600多亿美元。有分析更预测至2030年，投注额可能再增加数倍。香港证监会旗下的投资者及理财教育委员会（投委会）于今年4月17日在网站发文，首次明确指出，「预测市场」的交易活动，在香港现时可能构成非法赌博。

投委会表示，在这类市场进行的交易活动或合约并非投资产品，提醒投资者在考虑任何投资之前，应审慎思考，包括应否投资，应视乎有关资产本身的价值及潜力；在参与任何投资之前，应了解清楚有关的监管和投资者保障。参与「预测市场」的交易活动，不受《证券及期货条例》或证监会执行的任何法规保障，一旦出现问题，可能难以追讨，甚或无从追究。投委会提醒公众不适当的投资态度和行为会令人模糊投资与赌博之间的界线，应反思投资的本质，区分投资与赌博。

有研究资料显示，全球非法博彩年涉13万亿元。
有研究资料显示，全球非法博彩年涉13万亿元。

「预测市场」近期在全球受追捧，让参与者针对不同事件，包括金融、经济、政治、体育赛事、气象变化等的未来结果进行押注，故投委会直指，这些平台带有赌博元素。同时，有些「预测市场」平台建立在区块链上及可以使用加密货币交易，去中心化下，参与者在没有中介人的情况下进行交易。

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