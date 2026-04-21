香港足球盛会2026︱四大欧洲豪门今夏会师启德 罗淑佩吁球迷留力8月观赛
更新时间：21:05 2026-04-21 HKT
发布时间：21:05 2026-04-21 HKT
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「香港足球盛会2026」今夏强势回归。文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（21日）在社交平台表示，香港绝对是体育盛事之都，刚刚完成了令11万本地观众和旅客尽兴而回的七榄，今天更一口气宣布今个夏天在启德主场馆的足球盛宴，曼城对国际米兰；车路士对祖云达斯；拜仁慕尼黑对阿士东维拉。她形容「真的是精彩一浪接一浪！」
罗淑佩呼吁足球迷记得预留8月1日、5日和7日，一齐去启德主场馆尽情享受足球的热情兴奋。
香港足球盛会2026详情：
时间：
- 8月1日：曼城（英超） 对 国际米兰（意甲）
- 8月5日：车路士（英超） 对 祖云达斯（意甲）
- 8月7日：拜仁慕尼黑（德甲） 对 阿士东维拉（英超）
地点：
- 启德体育园主场馆
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