贸发局七大时尚及授权盛事下周开幕 约5600展商参与 涵盖乐龄科技、永续发展等主题

香港贸易发展局将于下周举行七项涵盖时尚产品及授权领域的活动，涵盖乐龄科技、永续发展等主题。香港时尚家品及家纺展及香港礼品及赠品展筹备委员会主席林健锋表示，2025年香港家用产品最大出口国家为阿联酋，强调中东是重要市场。

展商来自逾30个国家地区 芬兰、德国等地首参展

七项盛事包括4月27至30日在香港会议展览中心举行的香港礼品及赠品展、香港时尚家品及家纺展和香港时装节、同期在亚洲国际博览馆举办的香港国际印刷及包装展和香港奢侈品包装展，以及4月27至29日在会展举行的香港国际授权展和亚洲授权业会议，合计有来自超过30个国家及地区、约5,600家展商参与，涵盖香港、中国内地、亚洲、欧洲及中东等地，首度有来自芬兰、德国、冰岛、阿联酋及乌兹别克的展商参展。

林健锋：中东市场很重要

贸发局副总裁古静敏表示，当局一直透过举办不同会议和展览盛事，促进各行业商贸交流，发挥香港作为「超级联系人」和「超级增值人」角色，向外界展示香港在新质生产力、产品品质和创意方面的优势。今年七大时尚生活及授权展览及会议在四月最后一周同期举行，买家一站式采购和参观，有助带动跨行业及跨领域的交流，发挥更大协同效应，拓展客源和商机。

林健锋指出，2025年香港家用产品总出口额为2,356亿港元，第一大出口国家为阿联酋，强调中东是很重要市场。面对中东地缘政治挑战，古静敏指中东到场买家数量有大约30%的跌幅，局方会密切留意展览状况。她提及，今年的「展览+」线上线下融合模式可助他们遥距参加，展览可以获取最新市场资讯，相信会是面对新挑战最好的对应。

企业积极推出结合智能技术乐龄产品

他又指，如今越来越多家品融入智能创新设计，例如可以遥控，可随时查看状态，也可以自行调节。他又称，全球高龄化带动银发市场需求，有不少企业称会开发一些乐龄产品和智能方案，帮助长者在家中独立生活。

永续发展方面，贸发局表示，今年「印包展」聚焦在绿色印刷及包装解决方案、智慧包装和创新物料三大方向，重点展示先进RFID及防伪包装技术，亦有展商带来以植物或生物基材料制成的包装产品，协助买家物色更环保、高效且实用的包装选项。

今年会展特别设有「Reimagine」主题楼层，呈现未来生活风格的新面貌，亮点包括东盟精选及专属订制礼品专区、家品展的文创体验区、乐龄科技及创新物料馆等。展会期间亦将举办一系列研讨会等活动，涵盖银发经济、市场趋势、文化与创新，以及永续发展等主题。

记者、摄影：周育莹