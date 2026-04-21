大律师公会访英 毛乐礼：香港法律专业在普通法地区占重要席位

香港大律师公会主席、资深大律师毛乐礼，与副主席兼资深大律师薛日华到访伦敦，今日（21日）出席国际破产执业者组织年度会议。两人日前先与中殿律师学院（Middle Temple）的管理层会面，毛乐礼形容中殿律师学院与公会「渊源深厚」，一直透过互访及两地交流课程，提升本港新晋大律师的讼辩水平，接轨国际专业标准，同时让当地法律人才有机会亲身体验香港的普通法制度，反映香港的法律专业持续在普通法地区占据重要席位，与会双方期望在人才培训、讼辩及法律教育等领域继续加强合作。

数十名新晋大状赴英修读顶尖讼辩课程

毛乐礼表示，公会与中殿律师学院一直紧密联系，共同推动法律专业人才培训，他指过去多年以来，曾有数十位新晋大律师获颁奖学金，到伦敦参加中殿律师学院的讼辩精要课程，在两星期内接受密集式的模拟法庭及盘问技巧训练，课程被誉为顶尖的讼辩培训之一。中殿律师学院亦曾安排新晋大律师来港，到法院、大律师办事处及国际律师事务所实习，全方位体验香港的普通法制度。

中殿律师学院的历史可追溯至14世纪中期，是英国伦敦四所律师学院之一，连同格雷律师学院（Gray’s Inn）、内殿律师学院（Inner Temple）及林肯律师学院（Lincoln’s Inn），负责向英格兰及威尔斯的大律师授予执业资格。终审法院首任首席法官李国能和非常任法官包致金分别获委任为中殿律师学院的名誉委员。

香港大律师公会主席毛乐礼资深大律师（右）与副主席薛日华资深大律师（左）到访伦敦，日前与中殿律师学院（Middle Temple）管理层会面，并会出席国际破产执业者组织年度会议。

薛日华：香港是跨境资产重组最佳选择地

毛乐礼及薛日华稍后继续伦敦之行，本港时间今晚将出席国际破产执业者组织（INSOL International）年度会议，一连3日的年会，云集来自超过10个司法管辖区的金融及法律专家担任讲者，薛日华获邀在其中一场专题讨论，与英格兰及威尔斯上诉法院法官Lord Justice Anthony Zacaroli、阿根廷等资产重组专家，共同探讨在处理跨国破产及资产重组时面对的一些紧迫和具争议的挑战，例如管辖法院的选择、法律程序等。

薛日华表示，香港在一国两制下实行普通法制度，透过《内地与香港特别行政区法院相互认可和协助破产程序》，成为处理内地及跨境资产重组的最佳选择地，同时巩固了香港作为国际金融中心的独特优势。