北都︱粉岭绕道东段5.3通车 往返市区繁忙时段悭10分钟 分流新发展区未来交通

粉岭绕道（东段）将于5月3日（星期日）上午8时通车，全长约4公里，是北部都会区发展中首个落成的大型运输基建项目。绕道采用双程双线分隔车道设计，由地面道路、地下行车道及高架桥组成。走线由粉岭公路近大埔九龙坑开始，绕过安乐村工业区，经过龙跃头交汇处，沿梧桐河畔延伸，连接石湖新村及粉岭北新发展区，成为连接新界北区与市区的重要绕道。

北都首个落成大型运输基建

绕道通车后，驾驶人士可取道新路线来往粉岭龙跃头、联和墟及粉岭公路，无需途经上水及粉岭市中心的繁忙道路，在繁忙时段可节省约10分钟车程。粉岭绕道（东段）亦可有效分流粉岭北新发展区未来的交通，减轻现时粉岭及上水一带主要道路的交通负荷，改善整体道路环境，提升北区道路网络的运作效率。

龙跃头交汇处的单车径暨行人天桥采用S960国产超高强钢建造，强度是一般钢材的约三倍，是全球首座使用该级别钢材的行人天桥，发挥新质生产力的示范作用，为推广S960超高强钢于本地及其他地区的基建工程应用提供参考。政府新闻处

天桥采用S960国产超高强钢 强度为一般钢材三倍

土木工程拓展署指，粉岭绕道（东段）工程规模庞大，施工环境复杂。绕道走线横跨已发展地区、乡郊及现有道路网络，工程期间需同时维持交通及社区运作、保护公共设施及附近建筑物，施工安排具相当挑战性。工程团队在项目中积极引入创新科技以提升建造效率和克服工程挑战。

其中，龙跃头交汇处上的单车径暨行人天桥在设计及建造时采用S960国产超高强钢，强度是一般钢材的约三倍，大幅减少钢材使用量并减轻桥梁重量，是全球首座使用该级别钢材的行人天桥。此外，工程亦采用全港首次应用的桥梁平衡转体技术，兴建横跨东铁线铁路的部分，大幅缩短施工时间并降低施工风险。

秉持「基建先行」的发展原则，土木工程拓展署兴建粉岭绕道（东段），以配合整个北都和当中粉岭北新发展区的发展，并连系附近乡村，为「城乡共融」创造有利条件。