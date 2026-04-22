发展转废为能设施I•PARKs  实践可持续废物管理 监测站数据空气质素达标  业界促尽速拨款兴建I•PARK2

香港地少人多，每日产生的都市固体废物逾 1 万公吨，现时主要透过堆填处理。为摆脱对堆填区的依赖，本港首座转废为能设施 I•PARK1 已于去年底展开系统测试与首阶段试行运作，而 I•PARK2 的筹备工作亦正全力推进。工程界前立法会议员卢伟国博士强调，现代化焚化发电技术已臻成熟，促请政府尽快向立法会提交 I•PARK2 的拨款申请，以应对迫在眉睫的废物处理压力。



坐落于石鼓洲旁人工岛的 I•PARK1，是本港首座现代化焚化设施。该设施利用高温活动炉排技术，确保烟气排放符合严格标准，有效分解二𫫇英等有害物质。焚烧过程中产生的热能将转化为电力，除供设施日常运作外，每年预计可输出约 4.8 亿度电力至电网，足够供 10 万户家庭使用一年，每年可减少约 44 万公吨温室气体排放。

环境及生态局局长谢展寰（后排右四）早前到访I•PARK1视察其运作情况，于中央控制室内了解废物处理程序。（政府新闻处图片）

两座设施预计日处理 9,000 公吨废物

I•PARK1 的首个焚化模组已于去年 12 月进入首阶段试行运作，第二模组亦于今年 3 月开展系统测试；第三模组则预计于今年上半年试运，目标是于年内全面投入运作，届时每日能处理高达 3,000 公吨废物，逐步减轻堆填区压力。

与此同时，环保署正规划于屯门曾咀（前龙鼓滩发电厂中部煤灰湖）兴建 I•PARK2。该设施将采用与世界级标准看齐的高温活动炉排焚烧技术，设计处理量为每日 6,000 公吨，预计每年可输出约 9.6 亿度电力。政府预期，两座设施合共每日处理 9,000 公吨废物，再配合减废回收和资源循环工作，本港有望在 2035 年实现「零废堆填」目标。

环保署拟于屯门曾咀兴建第二座转废为能I•PARK2，图中为參考建筑设计图。(立法会文件概念图)

此外， I•PARK2工程采用「组装合成」建筑法、建筑信息模拟及数字孪生技术，结合人工智能进一步提升建造效率、安全与环保表现，降低项目建造及营运成本及人手需求。另外，I•PARK2以现时政府工务工程广泛采用的「新工程合约」模式，合约双方按合约条款摊分成本差额，借此提供诱因推动承建商与政府协作，减低工程延误及超支风险。

I•PARK2落成后，可望处理每日6,000公吨固体废物，同时每年可输出约9.6亿度电力至电网，扩大发挥转废为能效用。(立法会文件位置图)

采纳世界级标准 I•PARK2 排放设计更趋严格

卢伟国早在 2004 年便远赴日、韩考察废物焚化技术。他在出任立法会议员期间多次指出，全球废物处理趋势已转向先进的高温焚烧技术，将废物转化为能源，相比之下，香港长期依赖堆填区，技术发展一度滞后于国际水平。



卢博士表示，国家在推广生活垃圾焚烧设施方面表现卓越，截至 2025 年，全国城市生活垃圾焚烧处理能力已达每日 110 万公吨，位居世界前列。I•PARK1 所采用的高温活动炉排技术已在内地广泛应用，不仅成熟可靠且占地面积小，能大幅缩减废物体积约九成。

卢伟国博士早年曾到访日本大阪视察当地转废为能焚化设施技术及运作情况。(受访者提供)

针对 I•PARK1 试行运作的潜在环境影响，卢博士引述环保署数据强调，长洲及南大屿山塘福监测站的空气质素指标均完全符合香港空气质素指标，证明现代焚化技术能兼顾废物处理与环境保护。此外，政府文件也显示I•PARK2 的烟气排放将参照国家标准（GB 18485-2014）及欧盟最新标准（Directive 2010/75/EU），严格保障周边居民健康。

技术成熟应尽快拨款推动环保产业化

结合海外经验及本港污泥处理设施 T•PARK [源•区] 的成功案例，卢博士指出，焚烧发电设施能与社区深度融合，转化为 SPA 馆或休憩公园等共享设施惠及市民，并发挥环保教育的功能。他强调， I•PARK2作为社区基建设施的需要及禆益已是毋庸置疑，当务之急是尽快落实拨款及兴建时间表。

卢博士相信，随着 I•PARK 计划落成，本港新能源发展将迈向新里程。这不仅能提供专业平台让技术人才投身转废为能及相关的工程产业，更能吸引年轻一代入行，真正发挥循环经济的带动作用。

