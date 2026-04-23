小红书¥888 两日一夜麦理浩径露营团 旅行认领队无牌：找本地人一天都¥2000 议员：旅游签工作已违法

近年本港郊野景点吸引不少旅客到访，有内地户外活动公司看准商机，推出两日一夜「麦理浩径+破边洲精致露营团」，索价888元至1,588元人民币（约1,019至1,823港元）。《星岛头条》以顾客身份查询发现，有关公司安排内地领队全程带团，并承认内地领队不可在港带团，但称只要不表明是领队即可。有立法会议员指出，此类操作涉嫌违反《入境条例》及《旅游业条例》，促请当局加强巡查及从源头遏止。

888元包车费帐篷 不包睡袋

该公司推出的「麦理浩径+破边洲两天一夜精致露营」常规团，费用为888元人民币，4至12人成团。行程首日由福田口岸或港铁东铁线大学站集合，从北潭凹出发，途经赤径码头，抵达咸田湾露营，全程约6公里水泥路，标榜「第一日主打拍照休闲放松、喝下午茶」。第二日由咸田湾出发，经西湾、西湾山、浪茄湾，再到东坝及破边洲，全程约12公里。

费用包含往返六座商务车车费、二人一帐篷及地垫、首日晚餐及翌日早餐，但不包括睡袋，参加者需自备或在营地以50港元租用。该公司亦提供「升级精致摄影团」，收费1,588元人民币，包单反相机拍摄及人像修图，二人成团。

晚餐标榜「三菜一汤」食材由内地带港

旅行团又标榜晚餐「三菜一汤」，当记者问及具体菜式时，负责人先称「没规定」，又指领队会询问口味，随机安排菜式。记者追问是自行选择菜式还是领队决定，对方回复「（领队）做什么吃什么」。

负责人其后表示现时多安排火锅，并发送照片显示有牛肉、肥牛、虾、蔬菜、玉米、菌菇、鹌鹑蛋、面条、豆制品及毛肚等食材。至于翌日早餐，负责人称是「面条、泡面之类」。记者再查询食材是否由内地准备带到香港，以及是否由领队负责处理，负责人确认「是的」。

负责人承认领队无在港带团资格

被问及领队背景时，负责人表示领队为内地人，团费已包含领队费用。记者指出，内地领队不可在港带团，负责人回应称「所有的都不可以，如果你找香港本地人，一天都是2000（元）」。

记者追问会否影响行程，对方称不影响，「我们是徒步活动，大家一起过去就可以了」，记者再问是否只要不表明是领队便可，负责人表示同意。负责人亦表示，领队不需要「导游证」，需有「领队证」，并确认领队均有相关证件。

记者查询另一公司领队签证问题 负责人未正面回应

记者向另一公司负责人查询领队是否持有香港认可的领队证或工作签证。负责人表示，领队持有「进阶级」证书，并称「有工作签」。当记者再次追问相关问题时，负责人均未有正面确认，仅不停著记者放心，强调「资质方面都没问题」、「这方面都有保障的，我们带了上百次（团）了」。

姚柏良促加强网上巡查打击源头

选委界议员姚柏良表示，此类旅行团的操作涉嫌违反《入境条例》及《旅游业条例》。他指出，内地旅行社若要经营出境业务，须具备相应资质，并需由内地领队带团，抵港后应由香港持牌旅行社作为地接社，负责安排行程及导赏服务。现时部分组织者以行山爱好者名义，在网上招揽客人，自行安排交通、带队及膳食器材，实际上等同非法组团来港。

姚柏良表示，即使有关人士未有在港直接收取费用，而是在内地收款，或以义务形式带队，只要持旅游签注入境，便不可在港从事任何工作，包括担任领队或导游，「如果佢（游客）系从一个旅游签注入境嘅话，佢应该做返一个游客嘅身份」。他引述过往案例，指过往黄金周期间曾有类似「义务导游」被成功检控，证明即使不收费亦属违法。

他又指出，内地导游证或领队证在香港并不通用，香港目前未有与内地全面互认导游资格，只有横琴等少数区域设有合作安排。除非内地领队将团队交予香港持牌旅行社接待，否则由同一人全程负责香港行程，便可能触犯法例。

姚柏良提到，早前在立法会口头质询中，已向保安局局长提出关注，指非法劳工问题不再限于地盘或工场，新业态下出现不少「黑工导游」或涉嫌无牌经营旅行代理商业务的情况。他建议，入境处应与旅监局加强协作，在主要旅游热点加强巡查及执法，即使未必每次都能搜证检控，亦能产生阻吓作用。他亦建议当局加强网上巡逻，并向内地相关监管部门举报，从源头遏止此类活动泛滥。

入境处：旅客未获批准不得在港工作 违者最高囚2年罚5万

入境处回复查询表示，根据香港法例，所有旅客在未获入境处处长批准前，无论受薪或非受薪，均不得在港从事任何雇佣工，开设或参与任何业务，违例者会遭检控，，最高刑罚为罚款5万元及入狱2年。

针对香港以外的服务提供者在社交平台宣传，入境处网络罪案及法证调查小组会主动进行「网上巡逻」，如发现有人利用社交平台或即时通讯软件组织、安排、怂恿市民干犯聘用非法劳工等严重罪行，会果断执法，包括以「放蛇」等方式展开执法行动，打击利用网上平台招揽生意，安排非法劳工来港工作的不法行为。

此外，入境处如发现有人利用内地网上平台涉嫌安排非法劳工来港工作，会与内地当局交换情报，并促请内地当局与相关平台作适当跟进，例如要求「下架」涉事帖文。

记者：曹露尹