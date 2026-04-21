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私隐公署办「十五五」学习会 陈瑞娟：以创科为抓手 加快推进北都建设

社会
更新时间：14:45 2026-04-21 HKT
发布时间：14:45 2026-04-21 HKT

私隐专员公署上周五（17日）举办国家「十五五」规划纲要学习交流会。公署邀请港区全国政协委员、香港总商会主席陈瑞娟担任嘉宾，并由私隐专员钟丽玲主持，让公署同事深入了解「十五五」规划纲要，以及如何在工作中更好主动对接国家「十五五」规划纲要 。
 
陈瑞娟指，全国两会传递坚定信心，国家发展底气足、步伐稳，「国家『十五五』规划纲要布局长远、视野开阔，应对国际格局展现大国胸襟。今年香港要从深度融入转向主动服务国家发展大局，以创新科技为抓手，加快推进北部都会区建设。深化机制制度对接，强化与国际机构联动协作，充分发挥『一国两制』独特优势与国际化平台功能，积极讲好中国故事，助力提升国家国际话语权，在双向联通中积极贡献香港力量。」

陈瑞娟于私隐专员公署国家「十五五」规划纲要学习交流会担任嘉宾讲者。私隐专员公署图片
陈瑞娟于私隐专员公署国家「十五五」规划纲要学习交流会担任嘉宾讲者。私隐专员公署图片
私隐专员公署人员学习国家「十五五」规划纲要。私隐专员公署图片
私隐专员公署人员学习国家「十五五」规划纲要。私隐专员公署图片
钟丽玲（中）及陈瑞娟（右二）分别向公署职员赠送最新出版的《习近平经济文选》第一卷和《习近平与大学生朋友们》第一、二卷新书。
钟丽玲（中）及陈瑞娟（右二）分别向公署职员赠送最新出版的《习近平经济文选》第一卷和《习近平与大学生朋友们》第一、二卷新书。

钟丽玲表示，私隐专员公署全力支持特区政府在行政长官领导下制定首份「香港五年规划」，为香港未来五年的发展作出更全面、更精准、更细致的战略部署。其与公署人员将在自身岗位上坚决落实维护国家安全的六项责任，以新安全格局保障新发展格局，为香港积极主动对接「十五五」规划纲要、更好融入和服务国家发展大局作出更大贡献。
 
交流会上，钟丽玲及陈瑞娟分别向公署职员赠送最新出版的《习近平经济文选》第一卷和《习近平与大学生朋友们》第一、二卷繁体版新书，供同事学习。公署亦在办公室备有上述书籍，让同事更好了解国家发展实况和机遇。

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