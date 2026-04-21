钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元

「百亿富三代」钟培生（Derek）5年前举办《培生擂台：无敌杯2021》，当中包括钟培生与林作的拳击对赛，但钟培生仅供其YouTube频道「培生培心」的高级会员观看，赛事结束后发现网上有不少转载片段让大量网民可免费观看。钟培生及旗下公司翌年入禀指该频道的高级会员、前新城DJ凌志灏侵权非法上载影片，索赔逾5152万元。高等法院聆案官林泽铭指其初步索偿金额严重夸大，拳赛只为频道增加781名高级会员，而凌志灏2日内迅速删除侵权影片，亦没有任何金钱得益，最终下令凌志灏只需就侵权行为向钟培生赔偿175万元，另需支付29.25万元讼费。

钟培生索赔5152万 官指合理赔偿为175万

原告香港电子竞技有限公司（Hong Kong Esports Limited）及钟培生，于2022年入禀指被告凌志灏（Ling Chi Ho，又名 Ling Edmond）在2021年9月非法直播并上载《培生擂台：无敌杯2021》的拳击比赛及音乐表演影片，而凌志灏上载的「盗版影片」有92,000人免费观看，按观众人数乘以全额会员订阅利润560元计算，原告最初向凌志灏索赔5152万元，其后考虑到凌志灏未播放整场活动，「四折」索赔逾545万元，然后再改为索赔不少于160万元或320万元。

林官指，原告方最初声称损失高达5152万元，又称涉案活动让频道增加781名高级会员，按每名高级会员利润560元计算，总利润为437,360元。林官认为原告方初步索偿金额严重夸大，活动结束后亦有37人取消订阅「培生培心」。林官考虑到凌志灏迅速删除影片，侵权仅持续两日，亦没有证据显示该盗版影片被广泛流传，而且凌志灏并无获取金钱利益，林官以新增高级会员数目及涉案频道持续订阅期推算，认为本案的合理损害赔偿为约175万元，最终下令凌志灏需向原告方赔偿175万元，并需支付29.25万元讼费。

凌将只供频道高级会员专享拳赛直播片段另行网上上载

钟培生为香港电子竞技有限公司的创办人、行政总裁及董事。钟培生在2013年起经营YouTube频道「培生培心」，该频道设有两级会员制度，普通会员月费25元，高级会员月费800元。2021年9月18日，钟培生举办《培生擂台：无敌杯2021》，活动包括六场拳击比赛及音乐表演，当中最为瞩目是钟培生对林作的拳击对赛，钟培生以加密形式在网上直播活动，仅供其频道之高级会员专享，借此吸引更多人成为高级会员。

该活动令其频道的高级会员人数由770名增至1551名，惟活动结束后不久，网上便转载该活动片段，原告方发现身为高级会员的被告凌志灏，在网上上载总长达2小时6分56秒的三段影片，13小时内已吸引92,000人免费观看，原告方遂去信要求凌志灏删除盗版影片，又指凌志灏上载盗版影片，令原版影片价值大幅降低。

案件编号：HCA186/2022

法庭记者：刘晓曦