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宏福苑执拾︱李家超：上楼安排畅顺有秩序 动态留意发展有需要会考虑优化

社会
更新时间：10:48 2026-04-21 HKT
发布时间：10:48 2026-04-21 HKT

宏福苑大火发生近5个月，七幢大厦灾民昨日起（20日）分批上楼执拾物品，每户最多4人上楼，时限3小时。行政长官李家超今日（21日）在行会前会见传媒表示，昨日执拾涉及77户，上楼执拾安排畅顺有秩序。至于会否让更多非政府机构（NGO）协助灾民，他则强调政府会动态留意发展，有需要会考虑优化安排。

被问及宏福苑上楼执拾安排方面会否有改善空间，以及会否让更多非政府机构（NGO）协助灾民，李家超表示，昨日共77户、264位人士上楼，认为整体安排畅顺有秩序。他强调政府处理上楼安排时，会考虑到数个原则，包括要在安全、有秩序下进行，并要体恤和关心市民，符合市民需要，认为昨日的安排符合原则。他续指，从新闻报道中亦听到市民满意安排。

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李家超指出，现场安排超过1,000位人员协助灾民，赞扬许多安排都是人员主动进行，并针对每位人士的需要而调整。他强调政府会动态留意发展，有需要会考虑优化安排。

期望8月底前可总结参与收购安排人数

至于宏福苑7座物业的收购安排，李家超表示当局已设有方案收购相关业权，形容收购价钱「相当合理」，已照顾到居民在不同方面的需要及感受。他期望8月底前可总结参与收购安排的人数，相信参与人数众多，目前进展良好，正准备法律文件。他指出，部分收购安排将在6月公布，「越早决定，越早可以参与选择」，并强调会尊重每一位受影响家庭人士的意愿。

针对会否收购未受火灾直接波及的宏志阁，他表示，宏志阁与其他7幢大厦有相同及不同的地方，宏志阁在结构上未有损毁，但考虑到另外七座楼宇已无符合成本效益的维修可能性，该七座楼宇的处理方案必然会对宏志阁产生影响。他重申，政府愿意与宏志阁居民商讨，早前已收到部分宏志阁居民的要求，希望政府能将其纳入整体处理方案。会先统整情况，再交由财政司副司长作详细分析后向其汇报。

 

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