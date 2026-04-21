每日杂志｜连日鲠喉意外 吞咽障碍成隐形杀手 公众认知不足诊金高昂 学者倡纳入公营医疗筛查

近日发生多宗长者进食时鲠喉意外，令人关注长者吞咽情况。医学界及学者指，长者对吞咽障碍的认知有待提高，部分人以为是年长自然现象而低估后果。照顾者称，言语治疗师诊金高昂，令人却步。本港正迈向超高龄社会，近年有连锁集团加入供应软餐，为有吞咽困难的长者提供另类选择。有乐龄社企期望食店日后主动将「软餐」加入餐牌，并建议当局制订「长者健康手册」，定期监察长者的言语及吞咽障碍、听力及视力功能，助他们活出精彩下半场。

香港大学吞咽研究所所长陈文琪指，公众对吞咽障碍的认知有待提高。

当局及社福界近年致力推广软餐。

据卫生署资料，2024年的登记死亡人数中，共有73宗因吸入或咽下食物引起呼吸道阻塞致死的个案，当中73%，即54宗个案涉及65岁或以上长者。现时本港长者人口达175万，即约每4人中有1名长者，当中90%长者居于社区。统计处预测，至2043年，每3名港人中便有多于1名长者。

鲠喉意外较多出现于长者身上，呼吸系统科专科医生曾华德解释，可能与长者患病引致吞咽功能减弱，或自身出现吞咽障碍有关。他指，出现吞咽障碍的长者有多个征状（见表），并面对营养不良、消瘦体弱，甚至吸入性肺炎的严重后果。不过，他指出长者及公众普遍对吞咽障碍认识不多，情况令人关注。

言语治疗师诊金高昂令人却步

近年有私家医院设立专门的「吞咽治疗诊所」，由呼吸系统科专科医生，联同言语治疗师及营养师，为病者提供跨专业的诊治及评估服务，虽然收费不菲，但不乏经济较富裕人士光顾。

前线社工Laura关注基层社区长者的吞咽情况。她指，外展探访时有不少长者反映，进食及饮水时曾出现咳嗽、呛喉，甚至喷出食物的尴尬情况，但长者以为是年老的正常反应。她称，社署虽设「体弱长者家居照顾服务」，为长者提供言语治疗及评估吞咽功能，甚至安排糊餐或碎餐，但名额有限，供不应求，担心吞咽障碍成为长者的健康隐忧。

支援照顾者的社企Agewhale创办人Grace亦指，照顾者曾反映在处理长者吞咽困难时遇上两难局面，若向私人执业的言语治疗师求诊，每次收费逾1000元令人却步，而轮候公立医院相关服务则等候需时。另有照顾者指，长者往往轻视吞咽困难的危险性，以为「饮水小心一点便不会出事」，潜藏意外风险。

香港大学吞咽研究所所长陈文琪留意到，部分长者是于外出用餐时遇上鲠喉意外，令她反思若长者及早注意到吞咽功能减弱，并因此调节食物的大小或软硬度，会否有助预防意外。不过她称，从公开讲座所见，部分长者不太愿意承认出现吞咽困难，或抗拒软餐，可能出于害怕「认老」的心态，间接反映坊间未有正视风险。

她续称，外国研究发现，约有40%社区长者出现不同程度吞咽障碍，若将此比例放于本港，相关长者人数可能达数十万，情况不容忽视。

调整软餐级别照顾症状轻微者

近年政府联同社福界大力推动软餐，现时有明星级酒楼及连锁餐饮集团分别供应软餐，为长者提供另类选择。国际间亦订立「国际吞咽障碍饮食标准」（IDDSI），按质地和黏稠度，将饮品和食物分为0至7个等级，为吞咽障碍人士制订安全饮食标准。

不过陈文琪指，市面供应的软餐较集中在吞咽能力较弱一群，如「第4级」（糊状）及「第5级」（细碎及湿软），但她发现市面不少长者的吞咽障碍属较轻微，较适合食用「第6级」（软质及一口量）的软餐，建议作出调整。

乐龄社企「软餐侠」创办人及行政总裁文慧妍反映，有照顾者因不清楚长者咀嚼及吞咽能力，为安全起见将所有食物捣烂成「糊仔」。她强调，容易吞咽的食物不等于「糊仔」，而「糊仔」的营养有限，恐不利长者健康。她视饮食是社交一部分，强调让长者有尊严地进食，在推动软餐上以模具为软餐定形，让长者维持口感，享受进食乐趣。

近年相继有连锁餐饮集团加入生产及推广软餐，反映业界看中「银发经济」的潜力。她认为商界加入，有助推动软餐「落地」，但商界亦面对经济回报的考量及压力。

近年有连锁饮食集团加入制造软餐。

有长者称，早前光顾连锁快餐店时曾打算品尝软餐，惟未见在收银处陈列，最终选择较易咀嚼的肉酱意粉，直至离开时，才发现放置软餐的雪柜陈列在大门入口旁的隐蔽角落，感到失望。

冀纳慢病共治计划推动筛查

近年政府推动「慢性疾病共同治理计划」，就糖尿病、高血压及乙型肝炎进行筛查，又进行「大肠癌筛查计划」，冀及早预防及治疗，减轻公共医疗负担。陈文琪指，当局宜及早应对长者吞咽功能退化引发的健康问题，建议纳入公营医疗政策，推动大型筛查，并增拨资源推广。

文慧妍则认为，未来在推动软餐上仍有进步空间，如食店主动将「软餐」及「容易咀嚼食物」加入餐牌，让长者放下对软餐的抗拒，跟家人外出用餐时按各自需要点餐。

未来20年本港踏入人口老化高峰期，长者会面对心血管疾病、认知障碍或其他慢性病，以及言语及吞咽障碍、听力及视力功能退化，甚至是牙齿衰退等不同机能退化。文慧妍建议当局整合现有资源，制订「长者健康手册」，定期为长者进行健康检查，助他们活出精彩下半场。

乐龄社企「软餐侠」创办人及行政总裁文慧妍建议，当局宜制订长者健康手册。

舌头肌肉30岁起逐渐退化 医生：训练可延缓衰退

医学界指，吞咽过程中，舌头发挥关键作用。研究发现，人类的舌头肌肉自30多岁起逐渐退化，但透过早期训练，仍可强化吞咽功能，延缓衰退。

呼吸系统科专科医生曾华德指，吞咽一般分3个步骤。首先，进食时牙齿咀嚼食物，期间舌头会搅拌食物。第二步是舌头将食团推往口腔后方，准备吞进咽喉。踏入第三步骤时，咽喉肌肉收紧，此时会厌会遮盖气管，让食道张开，舌下食团。

他指，吞咽过程中舌头作用巨大，但研究发现，人类舌头的压力自30多岁起逐渐退化。当吞头压力减少，便削弱吞咽功能，故长者外，成年人亦可能出现吞咽困难。早前他的一位健康良好的中年友人，于进食鸡肉后不幸鲠喉，幸及时获救。

曾华德补充，吞咽功能退化属无可避免，但仍可透过早期训练来强化功能，加以预防。他指，言语治疗师会提供强化咬合能力、增强舌头和口腔等肌肉训练，延缓吞咽功能衰退，故建议市民若发现吞咽出现困难，宜及早求医。

卫生署关注鲠喉意外 社区办讲座加强推广

卫生署关注多宗长者鲠喉意外，指已透过全港18区的「长者健康中心」提供支援，并于社区及安老院举行讲座，加强推广。

厨师用心制作软餐，重塑长者的用餐乐趣。

长者健康中心助转介诊疗

卫生署指辖下的「长者健康中心」，由跨专业团队为年满65岁长者会员提供综合基层健康护理服务，如发现长者有进食或吞咽困难，医生会按情况跟进，如转介个案至中心的职业治疗师或专科服务作评估和诊疗。就进食困难，职业治疗师会教导长者安全进食方法，并按需要选用合适辅助器具，以降低鲠喉风险。

署方亦建议，市民浏览「长者健康服务」网站，了解长者吞咽困难的成因及预防方法。卫生署将于社区及安老院举办讲座，加强向长者及其照顾者推广安全喂食及预防哽塞的意识。此外，署方「长者健康服务」的跨专业外展分队与社会福利署合作，为安老院员工讲解哽塞风险、预防及处理方法，提升应变能力。

记者：关英杰