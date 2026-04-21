民居车房维修电动车存在消防风险 业界促移往工业用地进行 并设发牌制度 监管车房及技工

油价飊升，令电动车更趋普及，但同时令人关注在市区车房维修电动车所带来的消防风险。香港汽车工业学会会长李耀培表示，电动车的锂电池有短路爆炸风险，起火后比燃油车较难扑熄，建议维修电动车的车房要远离民居，迁往工业用地进行，政府亦应尽快落实车房和技工的发牌制度，并禁止民居车房维修电动车。北角区亦有不少民居车房，有区议员表示，电动车的消防风险高于燃油车，随着电动车维修需求增加，车房安全再引起居民关注，期待政府加强对维修电动车和处理电池的管制。

消防处资料显示，传统上扑灭汽油车火灾较扑灭电动车火灾需用10倍至40倍的水量，过程或需要逾4个小时。翻查报道，去年9月元朗锦田有怀疑电动车锂电池短路爆炸，导致车房起火；2023年11月，九龙湾一间车房内的电动车起火。

2023年11月，九龙湾一间车房内的电动车起火。 资料图片

李耀培表示，电动车的锂电池有短路爆炸风险，起火后比燃油车较难扑熄，建议维修电动车的车房远离民居。

东区区议员丁江浩（左）及洪连杉（右）指，政府应加强车房处理锂电池的指引，并鼓励车房和技工参与机电工程署的自愿注册计划，提升维修安全。 何君健摄

车房东主邓先生表示，电动车电池寿命约10年，车主宁愿换车，而不会更换电池，不看好电动车维修市场。

而本港多区均有民居车房，参考机电工程署1月份车房登记地址，土瓜湾「十三街」共有79间车房，北角清华街和堡垒街两条街已有12间民居车房，荃湾享和街则有8间车房。

东区区议员洪连杉表示，北角和鲗鱼涌现有约数十间民居车房，2015年慈云山车房爆炸案后，区内居民关心车房安全，政府部门亦定期巡查，所幸未见意外；但近年电动车愈趋普及，维修检查需求只会愈来愈大，倘有电池爆炸，将比燃油车起火更难处理，「锦田（电动车爆炸）那单如发生在民居，后果不堪设想」。他建议，政府应加强车房处理锂电池的指引，并鼓励车房和技工参与机电工程署的自愿注册计划，提升维修安全。

香港汽车工业学会会长李耀培：电动车的锂电池有短路爆炸风险，起火后比燃油车较难扑熄，建议维修电动车的车房要远离民居。

另一位东区区议员丁江浩则指，民居车房亦可能私下安装充电设施，占用住宅大厦的电力，或导致大厦停电或断电，过去亦曾有业主和车房就此争拗。他希望，政府订立车房和技工发牌规管的时间表，设适当过渡期，令业界有诱因考牌。

现时本港车房和技工未有牌照制度监管，但可参与自愿注册计划，有关计划前年7月纳入电动车维修服务。机电工程署表示，截至今年2月，在自愿注册计划下有分别1302名注册技工和146间注册车场新增电动车维修服务资格，分别占比约18%及约8%。

李耀培表示，普通灭火筒不能救熄锂电池起火，且电池是高压电，技工有可能触电，故民居车房不应该维修电动车，政府应尽快推动维修技工和车房发牌制度，规管住宅区的车房不能维修电动车，让车房技工尽快转型，车房可迁往工业用地。他续指，现时电动车维修检查较多在车厂进行，但未来的士和重型车陆续转为电动车，届时民居车房转型便可能有更大危险。

机电工程署发言人表示，政府正逐步完善自愿注册计划下的电动车维修服务注册安排，同时研究如何推行强制注册计划，包括所需的法例修订，政府会适时公布强制注册计划的建议方案和时间表。

消防处发言人指，处方一向重视车辆维修工场的消防安全，并透过主动巡查及跟进投诉，检查有关处所是否存在消防安全隐患，确保有关处所没有过量贮存危险品的情况，消防处去年全年共进行 677 次车辆维修工场巡查。

车房东主指转修电动车投资大 不看好维修市场

本港车房现时仍以维修燃油车为主流，有车房东主表示，市区内维修电动车的车房不多，因车房转型投资额巨大，或达六位数字，涉及购置新的检查仪器和安全设备。香港汽车工业学会会长李耀培则指，维修电动车跟燃油车工具相若，但需要技工学习，胶垫、手套等安全设备成本亦不高，料日后车辆维修市场将以电动车为主。

在北角经营车房的东主邓先生表示，近年受到车主北上修车影响，生意减少，但无意转型兼修电动车，原因是投资额巨大，涉及购买新的检查仪器，亦要增添安全设备，料需要投资六位数字，未来更需要随车型号更新而购入新仪器，「要追机器、软件，不只这个数（投资成本）」。

他又称，电动车需要的维修工作不多，且电池寿命约10年，其后车主宁愿换车，而不会更换电池，不看好电动车的维修市场。电动车维修安全方面，邓先生认为，维修电动车涉及电力，更为危险，涉及防火氊和绝缘手套等装备，亦要聘用有相关知识的技工，但现时技工年老，且较少新人愿意入行。他续指，计划数年后结束车房营运，故亦无意学习维修电动车或转型。

李耀培表示，燃油车北上入油较便宜，故会顺便修车，加上愈趋普及的电动车较少维修需求，近年确使车房生意大减，但电动车没有北上入油的需要，加上内地车房提供的零件未必是原厂制造，车主也未必愿意花5、6小时北上修车，故如香港落实电动车维修监管，将有较多服务，令车主留港进行电动车检查和维修。

记者︰曾伟龙