麻疹︱机场再增一人确诊累计3人中招 中心 : 病人从事飞机维修保养 毋须接触旅客

衞生署衞生防护中心今日（20日）正调查一宗与早前个案有流行病学关连的本地麻疹个案。最新个案涉及一名在机场工作的37岁男子，他于4月15日起出现发烧及肌肉痛，翌日出现咳嗽和喉咙痛。他于4月16日及18日两度到屯门一间私家诊所求诊。病人于4月18日晚上出现皮疹，翌日由中心安排他到玛嘉烈医院接受隔离治疗。他的临床样本今日证实对麻疹病毒核酸检测呈阳性反应。病人现时仍然留医，情况稳定。

病人从事飞机维修保养工作 毋须接触旅客

衞生防护中心补充，有关病人在机场从事飞机维修保养工作，毋须接触旅客。

流行病学调查显示，病人与中心早前公布的两宗麻疹个案在机场同一间公司工作。病人独居，不确定自己是否曾接种麻疹疫苗，中心认为病人很大机会于工作地点受到感染。3宗个案属流行病学关连个案。

病人在传染期内（即4月14日后），除了于4月16日及18日到私家诊所，亦曾于4月15日及19日到机场上班。中心正进行接触者追踪，以找出密切接触者以及是否涉及高危人士。截至今日下午5时，共有31名曾跟病人同时段身处同一私家诊所的人士及68名工作场所相关人员被列为密切接触者。



中心在机场设立的健康站，自4月18日至今已为超过200名在机场工作的接触者进行评估及接种疫苗。健康站将运作至星期三（22日），服务时间为上午10时至下午5时。中心会继续调查和跟进个案，并对密切接触者进行医学监察。

因应全球麻疹疫情上升，加上3名于机场工作的人士近日相继感染麻疹，中心再次呼吁机场员工和外佣接种麻疹疫苗，以保障健康及防止病毒在社区传播。

