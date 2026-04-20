港灯、国家电网等四方合办一带一路电力研讨项目 聚焦AI赋能新型电力系统

由香港理工大学、西安交通大学、国家电网及港灯合办的「一带一路电力及能源高级研讨项目2026」日前结束。本届项目以「人工智能赋能新型电力系统」为主题，吸引来自9个国家及地区、共45位专业人士和学者参与，旨在推动能源领域的国际合作与知识交流，并进一步促进「一带一路」沿线国家及地区电力行业的长期协作。

45名专家参与 人数创新高

第九届「一带一路电力及能源高级研讨项目」由理大、西安交通大学、国家电网及港灯合办，并于4月17日举行结业典礼。本届项目旨在呼应全球碳中和趋势，并兼顾能源安全，吸引了来自中国、阿根廷、巴西、印尼、俄罗斯等国家及地区的45位专家学者参与，人数创历年新高。

理大工程学院院长文効忠在典礼上表示，理大致力开拓创新解决方案，以构建由人工智能驱动的可持续能源未来。国家电网驻港办首席代表欧晓明期望，此技术交流平台能持续发展，推动算力与电力协同，让「数智化」成为「一带一路」合作的特色。

本届项目以「人工智能赋能新型电力系统」为主题，呼应全球迈向碳中和及可持续发展趋势，并兼顾能源安全与环境责任。

港灯董事总经理郑祖瀛在结业典礼上致勉辞。

各学员获赠由港灯出版的技术参考书《港灯 —可靠供电的百年历程》，了解港灯百多年来累积的经验与成果。

港灯AI诊断电缆 确保供电稳定性

港灯董事总经理郑祖瀛指，确保供电可靠是港灯工作的重中之重，2025年港灯的供电可靠度再次录得超过99.9999%的世界级水平，即每名客户平均非计划停电时间少于半分钟。他强调，公司近年透过人工智能、数据分析等技术，正推动更具预测性及前瞻性的维修和管理模式，进一步提升安全水平、营运效率和供电可靠性。

此外，港灯表示，对于香港这类地理环境受限、人口稠密的城市而言，建立高度稳定而可靠的配电网络至关重要。为确保配电系统长期维持最佳状态，港灯输配电科团队近年引入人工智能分析技术，应用在智能配电电缆诊断，以及在配电变电站采用三维地理资讯系统数码孪生技术（3-D GIS digital twin）。凭借自家研发的人工智能模型，工程师能较以往依赖经验进行的人手筛查，更精准地识别高风险电缆，从而实现预防性维修。即使设施逐渐老化，仍能确保供电维持极高的稳定性。

西交大电信学部党委书记梁莉指出，人工智能正推动电力系统的智能调度及整体优化，助力构建全新的运行范式，而项目适逢西交大建校130周年，令活动更具深远意义。国家电网驻香港办事处首席代表欧晓明期望，此技术交流平台能持续发展，推动算力与电力协同赋能，让「数智化」成为「一带一路」合作的鲜明特色。

项目期间，学员亦参与了由理大学者主讲的专题讲座，探讨人工智能在电力系统安全运作及经济运行上的应用。为加深学员对区内能源设施的了解，项目安排参观港灯南丫发电厂、理大太阳能发电系统，以及位于内地的国家电网及西安交通大学的重点实验室。自2018年启动以来，该项目已累计吸引来自44个国家及地区、超过900名专业人士参与。