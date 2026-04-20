涉与港男假结婚并讹称男方为腹中婴亲父 内地女拟否认串谋诈骗等罪6.9开审

中年内地女涉嫌在2018年串谋他人假结婚，向入境处讹称来港目的为探望配偶，更谎称配偶是待产婴儿的亲生父亲，从而不诚实地取得仁安医院产后分娩服务，被控串谋诈骗等两罪。案件今早在沙田裁判法院再讯，辩方透露拟否认控罪，署理主任裁判官郑纪航将案件排期在5月27日审前覆核，料在6月9日展开两日审讯，期间被告续准保释候讯。

42岁被告周芙蓉，被控串谋诈骗及串谋以欺骗手段取得服务两罪。

控罪指，被告于2018年的某一天至2018年4月20日期间，在香港或其他地方，与李贤峰及一名叫Alan的人士串谋诈骗香港特别行政区政府入境事务处处长及其人员，即借着她与李贤峰缔结婚姻，并不诚实及虚假地向处长及其人员表示，她来港的目的是为了探望其配偶李贤峰，与其团聚，从而诱使处长及其人员作出违反公共职责的行为，即在原本不会批准的情况下批准她进入香港；另于同时段及同地，与李贤峰及一名叫Alan的人士串谋以欺骗手段，即虚假地声称李贤峰是她的待产婴儿的亲生父亲，从而不诚实地取得仁安医院的产后分娩服务。

案件编号：STCC900049/2025

法庭记者：黄巧儿