爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 

90年代及千禧年代的经典玩具「爆旋陀螺」近日再度掀起热潮，大批陀螺爱好者专程相约到观塘海滨、屯门码头等地切磋对战。这股怀旧风潮亦引发抢购潮，《星岛头条》记者早前走访深水埗福荣街一间玩具店，发现店外大排长龙，抢购心头好，记者排队近半小时方能进店。另外，部分限量版款式二手市场价格更被推高至逾千元。有文化学者表示，爆旋陀螺热潮源于Z世代追求实体感，以及市民在经济不景下的慰藉，认为热潮或很快退去。

陀螺盘需领筹购买 限量版炒价逾千

记者于周末傍晚时分抵达深水埗福荣街一间玩具店，店外已有长长人龙，记者排队近半小时才能进店。现场所见，店内限量版款式及陀螺盘均已售罄，仅余少量款式可供选择，但仍无阻市民排队选购。玩具店店员关小姐表示，自热潮重临以来，店内人流明显增多，比平日更为忙碌，但亦担心热潮退去后销情回落。被问到会否增加货量以应对顾客需求，她表示店舖货源有限，只能「卖得几多得几多」，虽然希望入更多货，但供应商只提供有限货量。

陀螺价格有高有低，店内售价从数十元至百元不等，在拍卖平台Carousell上，部分限量款式出现「炒价」，有部分款式价格更逾千元。而要与他人对战，还需购买陀螺盘及发射器，在热潮带动下，陀螺盘同样需要抢购。据网上贴文指，福荣街玩具店在周二（21日）早上补货后，门外再次出现人龙，这次更延伸至数个铺位，有网民表示需领取筹号才能购买陀螺盘。

文化学者：Z世代追求有实体质感旧玩具

今时今日，电脑、手提电话等电子娱乐产品已充斥生活，怀旧玩具为何反而掀起热潮？文化研究学者、岭南大学电影与创意产业研究中心助理教授（研究）赵杰锋接受《星岛头条》访问时表示，Z世代年轻人在成长过程中接触大量手机游戏，当他们突然发掘出一些属于父母年代的实体玩具、一种具有实体质感的旧玩具，便为他们带来物质性的吸引力。

对于其他年龄层，赵杰锋认为现象源于社会的「不确定性」。他分析，现今全球经济不景气，环境动荡，市民会本能地回望过去，寻求慰藉，情况与近年戏院重映《无间道》等经典旧片相似，「因为你俾可能一张戏飞嘅价钱，就可以去睇返一啲香港黄金时代嘅嘢、一个黄金时代嘅想像」。

被问到热潮能否持续，赵杰锋坦言，在现今世代没有什么是长久的，「你买得到嘅嘢系一个风潮，所有风潮都系一季一季，一个好短嘅时间就会过去」。他坦言，不敢断言某个玩具的热潮会否很快消退，但若按照市场逻辑而言，陀螺热潮应该会很快过去。不过他认为，即使热潮退去，怀旧情怀仍会以另一种玩具或媒介延续下去。

区议员：可探讨办地区活动

在热潮下，观塘海滨等地经常聚满玩家对战，能否作为地区活动举行？立法会九龙东议员邓家彪认为，现时康文署管理的观塘海滨公园已提供足够空间让市民玩陀螺，「爆旋陀螺装备流动性高，又不会造成危险。海滨公园有草地、有长櫈，而且远离民居，就算玩到深夜一、两点都不会有问题。」

除了公共空间，邓家彪亦提到，起动九龙东办事处三个活动场地，目前已转为商业化、市场化营运模式，相关场地举办的半商业元素活动比以前更有规模，有声有色。他认为若爆旋陀螺真在社区中有热度，尝试在观塘这一潮玩胜地举办比赛未尝不可。对于陀螺热潮会否只属短暂现象，邓家彪认为若能进一步发展成比赛、展览，并融入海外元素、结合企业活动，持续性及吸引力将会更强。

观塘区区议员马轶超表示，如果有活动突然受到许多年轻人欢迎，区议会通常会加以关注，亦会对接区内的青年人团体，而区议会本身设有青年委员会，可以建议将相关议题纳入议程，讨论能否与区内团体合作举办活动，「顺应时势，等更多年轻人可以参与」。他补充指，观塘海滨地方充裕，既有室外空间，也有天桥底位置可遮风挡雨，认为有许多空间让年轻人举办活动。

记者：郭文卓