Skytopia︱机管局游艇港湾项目启动 料2028年前分阶段落成 冀成亚洲海岸新地标

机管局今日（20日）宣布，机场城市「SKYTOPIA」游艇港湾项目正式启动，并邀请全球游艇、酒店、水上活动业界提交意向书。机管局表示，项目是全港最大型的游艇泊位设施，将提供500个泊位，有海岸度假酒店及全港最大型水上娱乐游玩区，预期首阶段项目2028年年底建成，期望项目成为亚洲海岸新地标。

提供逾500个游艇泊位 一半为超级游艇而设

游艇港湾位于香港国际机场旁，所占水域及土地共200公顷，提供逾500个游艇泊位，未来约一半泊位会供访港游艇使用。全数泊位中，一半为30米以上超级游艇而设，4个泊位可停泊100米的游艇，最大的泊位更泊到120米游艇。另外，海岸度假酒店占地约1.2万平方米，提供300间客房，9成客房有海景；水上娱乐游玩区则占100公顷水域。

机管局已展开游艇港湾各项配套工程，包括海湾广场、航天走廊、观景台、机场城市湾畔海湾长廊、机场东涌专道及海滨行人步道。

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张李佳蕙：游艇经济创造完整生态系统

机管局行政总裁张李佳蕙表示，游艇经济不仅关乎高端市场，亦创造完整的生态系统，带动对餐饮、零售、娱乐和游艇维修等服务的需求，为船主、客人和船员提供支援，并透过旅游合作伙伴为城市带来游客，经济效益将惠及全港。

她又指，游客对机场周边及本港的体验需求持续增长，香港国际机场去年客运量达6,100万人次，今年将达7,000万人次；港珠澳大桥去年入境人员逾3,100万人次，较对上一年增长14.3%，这些都是SKYTOPIA的潜在游客。

陈正思：市场对游艇泊位需求非常大

机管局商务执行总监陈正思表示，全球游艇产业市场有良好增长，去年规模约216亿美元，行业预测至2032年将升至450亿美元。本港约有1.2万艘注册游艇，90只是30米以上的超级游艇，超级游艇数目亚洲第二，惟合资格泊位只有4,000多个，市场需求非常大。

陈正思说，机管局今日邀请全球游艇、酒店、水上活动业界提交意向书，既聆听意见、完善项目，同时提供平台连系投资者、开发商、营运商，期望意向书越多越好，「究竟是否由一个承包商做完，还是会分开，其实就看大家的意见和建议。」

SKYTOPIA是机管局机场城市发展蓝图品牌，整个项目投资约1,000亿元，机管局负责其中300亿元做策略性基础建设。

11SKIES传商户退租 陈正思：2028年是开业好时机

另外，早前有传SKYTOPIA邻近商场11 SKIES出现大量租户退租，甚至可能易手。陈正思表示，疫后消费习惯改变，相信11 SKIES定位上「一定有改变」，预期会增加娱乐、餐饮元素。她称，机管局与发展商新世界保持密切沟通，认为2028年是11 SKIES逐步开业的好时机，「2028年将是SKYTOPIA重要的发展里程碑，有亚洲博览馆第二期发展完成，游艇港湾首期都会逐步完成，加上连接港珠澳大桥人工岛口岸及SKYTOPIA的无人驾驶系统将延伸至东涌。」

记者：萧博禧

摄影：何君健