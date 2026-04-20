宏福苑听证会︱工程顾问鸿毅注册检验人员2022.7离世 两月后工程估算文件竟现其确认签名

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（20日）举行第15场听证会。委员会传召宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会委员江祥发作供。代表宏福苑居民的大律师谭俊杰展示江祥发提交的证词，提及工程顾问鸿毅的注册检验人员沈巨忠早于2022年7月15日离世，但是在2022年9月28日有关鸿毅修葺工程估算的相关文件上，竟然出现已离世的沈巨忠签名。

管委会自行拍片测试发泡胶板 发现燃烧速度极快

另外，代表独立委员会的资深大律师杜淦堃今早指，房屋局独立审查组(ICU)曾于2024年底做现场测试，由宏业用打火机烧坑板证明耐燃性；然而，管委会同日亦曾自行拍片测试用于封窗的发泡胶板，结果发现燃烧速度极快。

江表示，进行测试的目的是希望向宏业及鸿毅发出警示，指出发泡胶板在明火下确实会着火，并非如对方所称「烟头无法点燃便安全」。江强调，即使工程已经展开，仍然希望寻找更高性能的阻燃物料。杜淦堃称， 法团一方面希望说服居民接受现行安排，另一方面又继续测试，行为并不一致。江解释，是想说服承建商用合适物料。

杜指，2024年7月至9月期间，宏昌、宏盛阁工程期间已使用发泡胶板，当时有居民表示担忧，询问江是否曾说服「宏业」采取其他办法。江回应，曾尝试说服对方，但对方表示该批物料为旧管委会已签署的项目，若使用阻燃性较高的发泡胶，则需等待下一批次。杜问及当时有否向政府部门查询，江表示并未就发泡胶问题向政府部门作查询。

另外，江祥发亦引述鸿毅董事黄侠然称，「发泡胶仅属临时设置」，又指业界临时措施上，一般都是使用发泡胶，管委会曾在施工期间争取采购较耐燃的物料。

杜又问到，为何合约原本是宏业提供临时纤维食水缸的方案，最后会变成改装消防水缸作为临时食水缸，导致需要进行更花钱的工程。江表示，宏业当时称担心如果在天台额外加装容量对等大的临时食水缸，会有负荷问题。他指，新管委会曾与顾问鸿毅探讨问题，但忘了对方如何回复，只判断当时鸿毅应该是同意宏业说法，不然不会继续改装消防水缸。

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杜引述2024年11月13日的会议记录，指管委会曾讨论可否减少部分工程项目以回应居民节省开支的诉求。江解释，宏业曾提过工程是「lump sum」金额，不管是否改装消防水缸，「做多做少都是同一个数」，而任何「非必要工程」的删减必须双方同意，不能单方面决定。江又强调，管委会成员全是街坊，缺乏专业知识，因此完全依靠顾问意见。

杜查问，2025年6月11日，鸿毅于群组内上传消防水缸的勘测报告及相片。宏业随即问新管委是否按顾问建议进行追加工程。江忆述，该报告问题主要出于配件老化、生锈或轻微渗水，但未有正式讨论过是否属严重漏水。江又指，在旧或新管委会会议中，「冇真系探讨过第一系咪真系个消防水缸漏水」。

杜指出，会议记录显示管委会曾讨论将消防水缸维修后转为临时食水缸，当时未有成员提出需关注停用消防系统的风险。江承认：「当时冇，我哋都系谂住交畀顾问去处理」，因为委员每日要返工，无法仔细监察。江又透露，管委会知道维修水缸时需要暂停相关系统，但「唔知道」要停用整个消防系统。

江又指，物业管理公司建议每层摆放一个灭火筒，管委会当时认为这是足够及妥当的做法。

记者: 黄子龙 赵克平

摄影: 卢江球