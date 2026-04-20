宏福苑执拾︱居民爱画幸保不失：可能系佢保佑咗屋企 有人到场方知「全屋烧晒」感失落

今日（20日）是宏福苑居民首日上楼执拾物品，第一轮获安排上楼的宏新阁住户早上陆续到社区会堂登记后，带齐装备包括口罩、手套和安全头盔等，便可以上楼收拾物品。下午约2时，现场下着小雨，雨势时断时续。上楼宏新阁的居民除了戴上安全帽、口罩等装备外，亦穿上蓝色雨衣，冒雨步行至宏新阁；亦有居民手持拐杖，缓步而行；有人则带着手拉车、或者长铁夹，以执拾个人物品。有居民在单位带走了两幅喜爱的画作，称「可能系佢保佑咗屋企。」亦有居民称，屋内已经大部份烧成灰烬仅剩铁架，地上的杂物堆至1呎高。

住在宏新阁低层的钟先生表示，今日与太太、儿子和友人一同上楼，事前已列了清单挑选重要物品，也执拾了电脑和两幅挂在墙上的画作，其中一幅陪伴他10年，搬屋两次都会带着的爱画，上面画有海边小屋的风景，「系买返嚟嘅，其实我好钟意，见佢（画作）好完整，只系相框上面有一啲石屎灰，所以返屋企再抹一抹。」至于另外一幅是在西藏旅行期间的纪念品，上面以不同花纹组成一个圆形，「可能系佢（画作）保佑咗屋企。」

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居民指单位衞生情况好于预期

钟先生称，今日上楼后的心情很难形容，觉得「好奇怪，平时住开好多嘢都无留意，而家睇返原来我咁样装修嘅」，有部分电器如游戏机、电视亦受影响，「上面有啲石屎水，都已经用唔返」。在上楼前，他亦忧虑单位的衞生情况，担心会有异味、有「好多虫」，但到场后发现屋内情况尚可接受，只有一、两只昆虫且没有臭味。至于楼梯间已经打扫干净，栏杆仍算稳固，行楼梯上楼花费约10分钟，合共执拾了两个多小时。他又指，在执拾时觉得屋内「好热、好焗」，故建议其他上楼的居民可以打开窗户，并带备饮用水。

他认为整体上楼安排顺畅，搬运期间有工作人员协助，亦有警察帮手搬运物品，「如果唔系几个屋企人都搬唔晒」，义工亦帮忙推至外面指定位置，方便居民再安排货车或的士接载。除了收拾个人物品，他称大火中自己的爱宠离开了，故收拾物品期间亦到牠平日喜爱的位置告别，「因为唔知佢喺边度走，所以都系喺佢平时钟意留嘅地方。」他亦与居住两年的家道别。

住在宏新阁7楼的居民梁先生一家四口，携带袋子等物资，准备上楼整理及搬运个人物品。他称由于未曾上过楼，亦无收过单位照片，坦言要入到去亲眼看看才知实际情况，「希望冇咩事，睇吓有咩就攞咩，希望啲贵重物品可以攞返」，又期望不必多次上落楼，能一次过完成执拾工作，减少麻烦。

不愿出镜的3楼居民戴小姐则与母亲、姊妹一同上楼，而爸爸行动不便则没有上去，执拾了少量金器、现金和有纪念价值的物品，例如离世家人的物品。她坦言，虽然事前已有心理准备，看到单位相片的一刻很失望，「仲谂住可以有啲嘢拎，但系就冇了，本来仲有啲希望，但睇咗之后就冇希望啦。」她形容，上楼后看到屋内天花板和墙壁灰尘剥落，木制家具、电器、天花灯亦全毁，杂物烧至焦黑，仅剩铁架仍能使用，地上的杂物堆至1呎高，「成间屋都烧晒，得返个厅有个坏咗嘅冷气。」

记者：何姵妤

摄影：苏正谦