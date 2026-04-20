「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 认罪待判 原可继承上亿家财 现破产无家可归

「电筒大王」沈汉深57岁长子沈俊文2023年伪造文件亏空公款，谋夺父母公司，私下向财务公司按揭公司名下3个西贡匡湖居单位，得益约2161万元。沈俊文今早于区域法院承认5项欺诈罪，求情指取款用作投资，惟现已破产，身为长子原可承继千亿家财，如今沦落到无家可归，只能寄人篱下，望能与父母重修旧好。暂委法官郑念慈押后案件至下月7日下午判刑，以待索取背景报告，期间被告还押候判。

父母透过一公司持8个物业与4车位

被告沈俊文的父亲沈汉深及母亲陈玉清1992年为投资物业而成立集信国际有限公司，一直由2人全资拥有。集信国际没有经营任何业务，但持有8个物业及4个车位，包括何文田嘉福苑单位连车位、西贡匡湖居3个单位、尖沙咀星光行2个单位、沙田九肚山沙田小筑单位连2个车位以及九龙塘根德阁单位连车位，估计市值为港币2.28亿元。沈氏夫妇育有3名子女，分别为被告长子沈俊文、女儿沈淑芬及幼子，沈淑芬为公司秘书，掌管公司印章。

申按揭贷款揭发公司遭被告侵吞

2023年11月底幼子业务需要资金周转，父母遂申请按揭九肚山物业惟遭拒，发现根据公司注册处纪录，父母2人已非公司董事，查册后再发现部份物业已被按揭。公司注册处纪录显示，被告2023年4月27日至11月21日期间提交了4份文件，更改公司秘书及董事，委任自己及陈凯琳代替父母成为新董事；在周年申报表中申报自己是唯一股东。

申按揭文件显示被告以2元买断父母股份

期间被告将西贡匡湖居3个单位按揭予5间财务公司以取得7笔贷款，总额为港币2661万元。被告申请贷款时，附上了集信国际卖方成交单据、转让文书、董事会会议纪录以及董事证明书，当中内容看来列明被告以代价港币1元分别向父母各购买一半公司股份，文件看来由被告及父母签署，被告又签署贷款协议并盖有看来是公司印章。

被告还债后将钱存入自己户口

2661万元款项中，有约600万元用作偿还公司原有贷款，又偿还了1笔港币500万元涉案贷款，其余绝大部份存入被告恒生银行或中国银行帐户，其中82万元则转帐予陈凯琳。被告父母及胞妹向警方确认涉案文件全属不实，从未签署或盖印。被告于同年12月12日被捕。

原为长子可承继千亿家财现一无所有

庭上透露沈汉深夫妇现已长居加拿大。辩方交代被告已婚并育有3名子女，被告犯案出于贪念，夺款用作投资，现已破产。辩方求情指被告身为长子原可承继千亿家财，因为本案已一无所有，无家可归，只能寄居友人居所，由衷后悔故坦白认罪，望能联系父母重修旧好。

案件编号：DCCC1144/2024

法庭记者：陈子豪