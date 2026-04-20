宏福苑执舍︱灾民上楼前心情忐忑 指孩子梦见回家 不舍最后道别：惊以后无得再返屋企

大埔宏福苑大火发生至今近5个月，7幢受影响大厦的灾民今日（20日）起，终可分批重返灾场执拾物品。按照安排，每户最多可有4人上楼，限时3小时。有下月才能上楼的居民接受《星岛头条》访问时坦言，对重返旧居心情百感交集，既期盼又沉重，形容是「同自己屋企作最后道别」，将忍痛放弃大部份家当，只求带走盛载回忆的小朋友相片。

忧毒气弃衣物家当 只求拾回旧照片

原居于宏盛阁8楼的灾民Cindy（化名）一家四口，时隔多月终能重返旧居，Cindy原本对此抱有很大期望，希望能带走多点物品。然而，考虑到火灾后现场可能残留致癌毒气，加上环境局促，无奈之下只能放弃，「你问我有咩想攞返，可能就系攞返小朋友相片、有纪念价值嘅物品。」

孩子半夜梦回旧居 思念难以磨灭

火灾不仅摧毁了实质的居所，也在小朋友心中留下难以磨灭的思念。Cindy育有两名分别读小六及中三的孩子，其中长子因正值考试期间，遗憾无法同行上楼。谈及孩子对旧居的挂念，Cindy心痛透露「自从知道可以上楼后，小朋友都发梦，佢同我讲，佢夜晚梦见自己返到屋企」。

回首这四个多月日子，Cindy以为自己心情已逐渐平复，但每当触及痛处，内心仍然会崩溃。她忆述日前到红十字会领取上楼物资时，一坐下与职员聊天便忍不住落泪。她分享「如果平平静静无大新闻，我都觉得自己没事，好似还好。但原来好像不是，因为始终认喺呢求识咗好多人，个心都还仲放喺度。」

住过渡屋4个月无「家的感觉」：只有宏福苑才叫做「家」

昔日，Cindy特意与亲戚买在同一个屋苑，一心想着可以互相照应。如今一场无情火，却令一家人被迫「一个东一个西」，令她百般滋味在心头。对于这次上楼，她形容感觉就如去作最后道别：「感觉就好似上咗楼之后，然后你就真的要讲bye bye……真系好唔舍得。」

火警发生后，Cindy一家被安置到大埔过渡性房屋。她表示，居住过渡屋约4个月，也说不出这里是「返屋企」，「只有𠮶度（宏福苑）先叫做『家』」。至于上楼安排，她希望政府容许居民能再上一次楼，以弥补大儿子因考试而无法上楼的遗憾，亦相信其他居民未必一定能如期于选择的日子上楼，盼再获多一次机会。

此外，上楼守则严苛亦令一众高层及年长灾民忧心。Cindy指，当局规定居民必须佩戴头盔、口罩及手套，亦禁止携带任何手提电风扇。她指现时天气已经开始很热，戴着口罩走那条又窄又不通风的楼梯，连「风扇仔」都不准带，担心体力「吃不消」，亦有居住在宏泰阁28楼的亲友分享，单是行楼梯已极耗体力，相信对长者而言更是「攞命」。

回首这四个多月日子，Cindy以为自己心情已逐渐平复，但每当触及痛处，内心仍然会崩溃。

听证会揭疑点 促旧法团及黄碧娇交代

除了上楼安排，一直有出席宏福苑听证会Cindy对真相同样关注，坦言内幕「比想像中黑暗」。她质疑前区议员黄碧娇在事件中的角色，不解为何对方非屋苑业主、也并非有相关知识或工程背景，却能以「屋苑顾问」的身份介入，甚至参与闭门的管委会会议。

她亦直指屋苑旧法团及管理处经理，批评他们一直隐形：「旧法团签咗咁多文件，拖咗咁多年嘅大维修」，质疑「你哋无理由唔知」。她直言「如果觉得自己无问题，点解唔出嚟作证，话畀大家知发生咩事？」她期望听证会能早日「升格」、获赋予调查权，逼使涉事方交出通讯纪录等证据，还灾民一个真相。

记者：陈俊豪

摄影：苏正谦、刘骏轩