宏福苑听证会︱时任法团委员称不知维修水缸需停用整个消防系统：无专业知识 只能靠顾问意见︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（20日）举行第15场听证会，亦是第三轮听证会的第1场。委员会将传召宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会委员江祥发作供。

4月20日聆讯重点：

时任法团委员称，曾见到区议员黄碧娇带同「义工队」出席业主大会，取走业主的选票，报警后又称是「一场误会」。该次大会最终选择了「宏业」作为大维修承建商

管委会核实授权票手法被指马虎，「画个叉叉都当签咗名」

宏福苑听证会︱管委会无专业判断靠顾问意见 不知维修水缸需停用整个消防系统

【11:15】杜又问到，为何合约原本是宏业提供临时纤维食水缸的方案，最后会变成改装消防水缸作为临时食水缸，导致需要进行更花钱的工程。江表示，宏业当时称担心如果在天台额外加装容量对等大的临时食水缸，会有负荷问题。他指，新管委会曾与顾问鸿毅探讨问题，但忘了对方如何回复，只判断当时鸿毅应该是同意宏业说法，不然不会继续改装消防水缸。

杜引述2024年11月13日的会议记录，指管委会曾讨论可否减少部分工程项目以回应居民节省开支的诉求。江解释，宏业曾提过工程是「lump sum」金额，不管是否改装消防水缸，「做多做少都是同一个数」，而任何「非必要工程」的删减必须双方同意，不能单方面决定。江又强调，管委会成员全是街坊，缺乏专业知识，因此完全依靠顾问意见。

杜查问，2025年6月11日，鸿毅于群组内上传消防水缸的勘测报告及相片。宏业随即问新管委是否按顾问建议进行追加工程。江忆述，该报告问题主要出于配件老化、生锈或轻微渗水，但未有正式讨论过是否属严重漏水。江又指，在旧或新管委会会议中，「冇真系探讨过第一系咪真系个消防水缸漏水」。

杜指出，会议记录显示管委会曾讨论将消防水缸维修后转为临时食水缸，当时未有成员提出需关注停用消防系统的风险。江承认：「当时冇，我哋都系谂住交畀顾问去处理」，因为委员每日要返工，无法仔细监察。江又透露，管委会知道维修水缸时需要暂停相关系统，但「唔知道」要停用整个消防系统。

江又指，物业管理公司建议每层摆放一个灭火筒，管委会当时认为这是足够及妥当的做法。

宏福苑听证会︱搭棚初期曾见工人如同「蜘蛛侠」 施工无用安全带

【11:00】杜随后问江是否知道每日都有安全主任在场，江称「我唔知系唔系每日都系度。」 江指出，搭棚初期曾见工人「好似蜘蛛侠」咁，未有使用安全带，曾向安全主任反映，要求加强提醒。

江忆述，在旧管委会时期，曾了解希望整个工程能在两年内完成，因此倾向于八座一并搭棚施工，以缩短工期。杜问上届管委会是否「想尽快完成工程」是导致八座同步施工的主要原因，而「宏业」亦持相同意向？江同意。

然而，新管委会上场后，想法有所转变。江曾在工程会议上提出，可否分阶段进行，例如完成一期并拆除棚架后，才开展下一期，但被「宏业」一口拒绝，并解释了多项理由，包括已与旧管委会协商好施工方案、若拉长工期，涉及保险期限延长及额外成本、能导致师傅流失或物料价格变动等，最终，在新管委会决定维持原定计划，八座同步施工。

宏福苑听证会︱管委会核实授权票手法马虎 「画个叉叉都当签咗名」

【10:53】多名居民投诉旧届管委会透明度不足、双向沟通缺失，尤其在大维修工程上要求住户半年内缴付十多万元，令基层及退休长者难以负担。有居民更不满管委会以律师信追收费用，认为浪费资源且反感。最终旧主席邓国权被罢免，新一届管委会上任后承诺打开沟通渠道，并定期举行工程例会及居民分享会。

江认为，旧管委会透明度「唔足够」，居民发声未获理会。他指出，大维修工程要求在短时间内筹集十多万元，对屋苑内不少草根家庭及退休长者造成沉重压力，「你叫佢哋霎时间攞呢笔钱，同埋有啲老人家都退休，未必有咁多资金」。他亦批评旧管委会动用律师信征收费用，「我哋都有啲不满，第一就系嘥钱，第二就系点解用到律师信呢个手续，我哋有啲反感。」

江形容，旧管委会开会时经常出动大量保安，「压制现场街坊起哄」，气氛紧张；而新管委会开会时只需少数人维持秩序，过程较畅顺。他又透露，旧主席邓国权与他同住一座大厦，「我同佢讲话，我哋新嘅接手，点解你哋冇任何交接？你打张纸都好，即系有咩要注意」，邓答『你哋推翻我哋，搞埋佢啰』。」

他指，新管委会上任后，每周召开工程例会，又在中央公园举办分享会，邀请物业管理公司代表直接与居民对话。强调：「我哋系将大家沟通嘅渠道打开咗，冇话唔畀居民去反映，如果居民有问题，我哋尽量睇下点样可以解答到。」

【10:47】江指，自己曾要求前管委会主席邓国权召开业主大会，但遭对方拒绝。他指由于自己当时身分尴尬，未有直接参与联署，亦难以接触邓国权本人，从未当面向其对质。江续指， 曾当面询问担任法团顾问陈球强的专业背景，陈当时回应指自己曾任主席、熟悉屋苑事务，现职为保险从业员，并非会计师、工程师或建筑师等专业人士。江追问为何不直接参选业委会，陈表示「太太唔系好钟意我参选」，但却每次会议都出席。江认为，如此积极参与业委事务的人，理应正式参选而非担任一个「半掩名」的顾问角色。

江又指，旧管委会的会议经常关上门，不让街坊参与，引起业主不满，甚至拍打窗户，曾建议主席一同与街坊沟通，最终由江向街坊解释会议进行中，承诺稍后公布结果，安抚了现场情绪。

杜淦堃指，业委会设有一个「法令维修专责工作组」，江表示自己从未获邀参与，既不知道开会时间，亦只于群组收到极短时间的通知，且会议安排于工作日而非晚上举行，令业主无法出席。

【10:41】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃问到，针对授权票或被滥用的问题，新旧管委会有没有措施改善情况。江坦言，在旧管委会期间，自己「被孤立」，开会或文件都未必能接触，甚至工程会议也因工作时间无法参与。因此，他只能鼓励街坊直接落楼投票，不要假手于人。

至于新管委会，江承认依然无特别方案处理授权票问题，甚至他想查票，管理处也不容许。他指出，授权票的核实工作本应由管理处把关，包括核对签名及向业主确认授权对象。不过，他批评管理处做法马虎，举例指「上次管理处骆小姐画个叉叉都当签咗名」，令人难以接受。

时任法团委员：黄碧娇带「义工队」出席业主大会 取走业主选票

【10:35】2024年1月28日，旧法团举行的特别大会当日表决聘请承建商「宏业」。江忆述，当日现场约有约200名街坊排队投票，区议员黄碧娇亦带同义工队在场。他形容义工队「不友善」，街坊排队取票，义工们又跟著混在业主中排队；期间，一名女业主前来取票时，发现其单位的选票已被另一名女义工取走。该名业主随即投诉并报警处理，警方到场登记女义工资料后，黄碧娇即时拉开该女义工，并称「一场误会」。事后，江听闻是黄碧娇早前上门探访时，该女业主的母亲签了授权票予对方，故女业主最后不追究。江又称，自己并不认识涉事业主，仅是现场观察所见。

江指出，当日现场投票人数仅约二百人，但最终点票结果却显示有五百多票。他认为，每次选举最后都会有一批授权票被投入票箱，严重影响最终结果，形容授权票是「比较大的问题」。

【10:10】居住在宏仁阁604、曾于将军澳日出康城另一个法团担任委员的江祥发表示，本身从事设计公司业务，亦涉猎维修工程，对装修程序有一定认识。他多年来持续参选法团委员，希望唤醒年轻人多关注屋苑事务。他指出，自己每届都参选，但屡战屡败，认为问题症结在于「授权票」，稿「旧法团佢地有铁票」，令新人难以进入。

直至2024年5月，他终能成功加入管委会，原因是有旧委员在停车场主动问他有否兴趣参与法团事务，并愿意引荐。当届他以高票当选，获得九百多票，部分来自旧街坊的支持，亦有新街坊因其为人而投票。

听证会在展城馆举行。

记者：黄子龙、赵克平