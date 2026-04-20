宏福苑听证会︱委员自问已尽全力：多次反映问题仍未能避免悲剧 点名吁黄碧娇出席听证会

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（20日）举行第15场听证会，亦是第三轮听证会的第1场。委员会将传召宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会委员江祥发作供。

4月20日聆讯重点：

时任法团委员称，曾见到区议员黄碧娇带同「义工队」出席业主大会，取走业主的选票，报警后又称是「一场误会」。该次大会最终选择了「宏业」作为大维修承建商

管委会核实授权票手法被指马虎，「画个叉叉都当签咗名」

时任法团委员江祥发指，并不知道维修水缸时要停用整个消防系统

鸿毅董事黄侠然曾称，封窗的发泡胶「仅属临时设置」

江祥发指，事前已透过1823等渠道向政府反映棚网问题，惟独立审查组（ICU）其后表示「检查过应无大问题」。他对回复不收货，但跟进期间已发生大火

江祥发总结发言指，自问已尽了全力，惟最终仍无法阻止悲剧，反映现时制度下业主立案法团未必有能力处理如此庞大的维修工程，也没有足够能力应付顾问与承办商。他又特别点名，希望黄碧娇等知情人士出席听证会

宏福苑听证会︱委员江祥发自问已尽全力 点名吁黄碧娇出席聆讯

【12:55】代表政府的资深大律师孙靖干询问江，根据其室内设计工作的经验，若使用发泡胶作为长期临时保护措施是否合适。江表示，如必须使用发泡胶，较理想的做法是将打桩工程分层进行，完成一栋工序后便拆除相关发泡胶，避免长时间使用。

代表宏福苑居民的大律师谭俊杰问江有关黄碧娇收集授权票的指控。江指，黄通常会在主要通道摆设街站，以协助申请政府资助为名，收集业主资料及授权票，该街站设于居民每日搭巴士的主要通道，另一区议员梅少峰有时亦会在场，声称可协助申请「楼宇更新大行动2.0」，称「你俾几万蚊就得啦」 ，变相减轻维修负担。他强调，由于其住所每日对望该街站，因此能清楚观察到相关情况。

谭俊杰又展示江祥发提交的证词提及，鸿毅的注册检验人员沈巨忠早于2022年7月15日离世，但是在2022年9月28日有关鸿毅修葺工程估算的相关文件上，竟然出现已离世的沈巨忠签名。

【12:50】独立委员会主席陆启康表示，居民是否只能听从政府指示，值得进一步研究。他强调应把握最后陈词的机会，探讨不同方案的可行性及其对各方的影响，并期望能在最后阶段整理好各方意见及建议。委员会稍后会向各律师团队提供更多指引，以便准备相关事宜。

【12:45】江祥发表示，今次事件想感谢消防员、救护员及警务人员的协助。对于事件中，有168人包括消防员何伟豪不幸罹难，他表示深感难过与痛心，并向死者家属致以深切慰问。他指，这场火灾在他人生中留下了不可磨灭的烙印。每次见到街坊他都非常难过，因为不少街坊需要求诊心理医生及精神科医生，其太太每次经过宏福苑亦会哭泣，伤感不已。

他续指，这次大维修工程其实早已发出许多警号，但不少执法部门未有认真履行职责。他在火灾发生前已多次发送电邮，再三提醒相关部门加强跟进，并以「中环大火」为例作出温馨提示，希望当局严肃处理。

他自问已尽力做好应做的事，包括就ICU不足的问题向劳工处反映，以及指出棚网缺乏保护性的危险。他特别提到，曾有物件从棚网跌落通道的时间，正值上午11时或下午繁忙时段，该通道人流众多，「不幸中之大幸」这并非发生在火灾之前。他指所有投诉都是针对安全问题，希望执法部门能加强巡查及跟进，相信若能及早行动，这场火灾绝对可以避免。

江祥发无奈指出，自己已尽一切所能，但最终只能感到无力。他认为政府需要检讨大维修计划，是否一个业主立案法团就有能力处理如此庞大的工程。因为楼龄可能达40年，业主多为长者或退休人士，根本无力应付大型维修。他建议政府提供专业团队或独立顾问协助业主，因为现时顾问与承办商往往属同一「团伙」，缺乏经验的业主难以应付。

他进一步提议，日后应检讨整个流程，并质疑是否一定要推行强制验楼后的大维修计划。他提出可推出「保养计划」，就像汽车定期保养一样，能延长楼宇寿命。若分阶段进行楼宇保养，并要求承办商在一定期限内通过强制验楼令，解除相关命令，将会是双赢方案：政府无需资助太多，市民负担亦减轻，风险降至最低。长远的楼宇保养计划，远比强行大维修更为理想。

最后，他希望火灾中的知情者能站出来协助听证会，让整个拼图更加完整，包括政府部门、区议员黄碧娇、前法团主席邓国权等。

【12:30】杜引述2024年6月17日的工程会议，指工程顾问曾要求承建商严格遵守屋宇署作业守则（APP-70）的防火指引，并按需要提供防火物料证书及进行测试。然而江坦言，无论新旧管委会期间，从未见过棚网的证书。会上播放一段2024年8月10日于群组发放的测试影片。片中有人以烟头接触棚网，网面随即收缩熄火，显示有一定防火能力。江确认该影片是由承建商提供，用以证明棚网的阻燃性。

杜指，去年经历两次较大台风后，棚网明显破烂，其后更换了一批浅色、较疏的新网。江同意自己也留意到相关情况，但坦言当时他最初更担心旧网会否因为「晒咗成年」而脆化，及打风穿孔而失去保护效力，而非新网的防火性能。不过，他作为委员，亦曾询问鸿毅问新网是否具备阻燃功能，对方称已检查并无发现问题；江指曾两次问鸿毅拿取证书，但对方说正在问宏业，但宏业没有给鸿毅，因此他从未见过棚网证书，最终没有下文。

江供称，一直追问证书不果，他最后于2025年9月起向1823投诉；至10月23日，他再次向1823投诉指差不多一个月但仍未有具体回应，投诉内容提及当时刚发生中环华懋大厦大火是棚网助燃，令他十分担心。继政府24日初步回应跟进后，ICU于10月28日来到宏福苑检查，江并不知道；ICU刘嘉敏于10月31日电邮回复，表示「检查过应无大问题」，只有棚网穿洞等小问题，亦没有回应防火方面的疑虑。

江指自己对有关ICU回复「唔收货」，「佢都冇讲到（阻燃）保证书，同埋系咪符合规格。」而且，当时宏褔苑更发生碎石高空堕下事件，幸好不是繁忙时间才没人受伤。他质疑棚网的保护性能是否失效，并再次投诉，ICU于11月24日回复指会再次跟进，但不久后便已发生大火。

工人吸烟投诉不了了之？委员：曾罚违规工人即时离场 惟效果仍不理想

【12:20】杜续指，居民一直担心的工人吸烟问题迟迟未获解决，质疑法团是否应探讨其他更有效的方法。江表示，曾在工程会议提出要求宏业正视问题，初期曾采用罚款方式，第二次违规便要求工人离场，亦确实有个案被即时离场。他个人曾建议采取「层递式」罚款，例如首次罚款1,000元，第二次2,000元，以此类推。他引述宏业当时指，会加强培训、张贴告示等措施，并要求给予时间检讨，但认为问题已讨论多次，效果并不理想。

杜指，虽然各方曾详细讨论处理方法，但最终因种种原因，问题似乎不了了之。江强调，问题并不会不了了之，因为工人继续吸烟的情况持续，他承认，问题可以说是「冇明显嘅改善」。

【12:00】杜指，房屋局独立审查组(ICU)曾于2024年底做现场测试，由宏业用打火机烧坑板证明耐燃性；然而，管委会同日亦曾自行拍片测试用于封窗的发泡胶板，结果发现燃烧速度极快。

江表示，进行测试的目的是希望向宏业及鸿毅发出警示，指出发泡胶板在明火下确实会着火，并非如对方所称「烟头无法点燃便安全」。江强调，即使工程已经展开，仍然希望寻找更高性能的阻燃物料。杜淦堃称， 法团一方面希望说服居民接受现行安排，另一方面又继续测试，行为并不一致。江解释，是想说服承建商用合适物料。

【11:50】杜指，2024年7月至9月期间，宏昌、宏盛阁工程期间已使用发泡胶板，当时有居民表示担忧，询问江是否曾说服「宏业」采取其他办法。江回应，曾尝试说服对方，但对方表示该批物料为旧管委会已签署的项目，若使用阻燃性较高的发泡胶，则需等待下一批次。杜问及当时有否向政府部门查询，江表示并未就发泡胶问题向政府部门作查询。

另外，江祥发亦引述鸿毅董事黄侠然称，「发泡胶仅属临时设置」，又指业界临时措施上，一般都是使用发泡胶，管委会曾在施工期间争取采购较耐燃的物料。

管委会无专业判断靠顾问意见 不知维修水缸需停用整个消防系统

【11:15】杜又问到，为何合约原本是宏业提供临时纤维食水缸的方案，最后会变成改装消防水缸作为临时食水缸，导致需要进行更花钱的工程。江表示，宏业当时称担心如果在天台额外加装容量对等大的临时食水缸，会有负荷问题。他指，新管委会曾与顾问鸿毅探讨问题，但忘了对方如何回复，只判断当时鸿毅应该是同意宏业说法，不然不会继续改装消防水缸。

杜引述2024年11月13日的会议记录，指管委会曾讨论可否减少部分工程项目以回应居民节省开支的诉求。江解释，宏业曾提过工程是「lump sum」金额，不管是否改装消防水缸，「做多做少都是同一个数」，而任何「非必要工程」的删减必须双方同意，不能单方面决定。江又强调，管委会成员全是街坊，缺乏专业知识，因此完全依靠顾问意见。

杜查问，2025年6月11日，鸿毅于群组内上传消防水缸的勘测报告及相片。宏业随即问新管委是否按顾问建议进行追加工程。江忆述，该报告问题主要出于配件老化、生锈或轻微渗水，但未有正式讨论过是否属严重漏水。江又指，在旧或新管委会会议中，「冇真系探讨过第一系咪真系个消防水缸漏水」。

杜指出，会议记录显示管委会曾讨论将消防水缸维修后转为临时食水缸，当时未有成员提出需关注停用消防系统的风险。江承认：「当时冇，我哋都系谂住交畀顾问去处理」，因为委员每日要返工，无法仔细监察。江又透露，管委会知道维修水缸时需要暂停相关系统，但「唔知道」要停用整个消防系统。

江又指，物业管理公司建议每层摆放一个灭火筒，管委会当时认为这是足够及妥当的做法。

宏福苑听证会︱搭棚初期曾见工人如同「蜘蛛侠」 施工无用安全带

【11:00】杜随后问江是否知道每日都有安全主任在场，江称「我唔知系唔系每日都系度。」 江指出，搭棚初期曾见工人「好似蜘蛛侠」咁，未有使用安全带，曾向安全主任反映，要求加强提醒。

江忆述，在旧管委会时期，曾了解希望整个工程能在两年内完成，因此倾向于八座一并搭棚施工，以缩短工期。杜问上届管委会是否「想尽快完成工程」是导致八座同步施工的主要原因，而「宏业」亦持相同意向？江同意。

然而，新管委会上场后，想法有所转变。江曾在工程会议上提出，可否分阶段进行，例如完成一期并拆除棚架后，才开展下一期，但被「宏业」一口拒绝，并解释了多项理由，包括已与旧管委会协商好施工方案、若拉长工期，涉及保险期限延长及额外成本、能导致师傅流失或物料价格变动等，最终，在新管委会决定维持原定计划，八座同步施工。

宏福苑听证会︱管委会核实授权票手法马虎 「画个叉叉都当签咗名」

【10:53】多名居民投诉旧届管委会透明度不足、双向沟通缺失，尤其在大维修工程上要求住户半年内缴付十多万元，令基层及退休长者难以负担。有居民更不满管委会以律师信追收费用，认为浪费资源且反感。最终旧主席邓国权被罢免，新一届管委会上任后承诺打开沟通渠道，并定期举行工程例会及居民分享会。

江认为，旧管委会透明度「唔足够」，居民发声未获理会。他指出，大维修工程要求在短时间内筹集十多万元，对屋苑内不少草根家庭及退休长者造成沉重压力，「你叫佢哋霎时间攞呢笔钱，同埋有啲老人家都退休，未必有咁多资金」。他亦批评旧管委会动用律师信征收费用，「我哋都有啲不满，第一就系嘥钱，第二就系点解用到律师信呢个手续，我哋有啲反感。」

江形容，旧管委会开会时经常出动大量保安，「压制现场街坊起哄」，气氛紧张；而新管委会开会时只需少数人维持秩序，过程较畅顺。他又透露，旧主席邓国权与他同住一座大厦，「我同佢讲话，我哋新嘅接手，点解你哋冇任何交接？你打张纸都好，即系有咩要注意」，邓答『你哋推翻我哋，搞埋佢啰』。」

他指，新管委会上任后，每周召开工程例会，又在中央公园举办分享会，邀请物业管理公司代表直接与居民对话。强调：「我哋系将大家沟通嘅渠道打开咗，冇话唔畀居民去反映，如果居民有问题，我哋尽量睇下点样可以解答到。」

【10:47】江指，自己曾要求前管委会主席邓国权召开业主大会，但遭对方拒绝。他指由于自己当时身分尴尬，未有直接参与联署，亦难以接触邓国权本人，从未当面向其对质。江续指， 曾当面询问担任法团顾问陈球强的专业背景，陈当时回应指自己曾任主席、熟悉屋苑事务，现职为保险从业员，并非会计师、工程师或建筑师等专业人士。江追问为何不直接参选业委会，陈表示「太太唔系好钟意我参选」，但却每次会议都出席。江认为，如此积极参与业委事务的人，理应正式参选而非担任一个「半掩名」的顾问角色。

江又指，旧管委会的会议经常关上门，不让街坊参与，引起业主不满，甚至拍打窗户，曾建议主席一同与街坊沟通，最终由江向街坊解释会议进行中，承诺稍后公布结果，安抚了现场情绪。

杜淦堃指，业委会设有一个「法令维修专责工作组」，江表示自己从未获邀参与，既不知道开会时间，亦只于群组收到极短时间的通知，且会议安排于工作日而非晚上举行，令业主无法出席。

【10:41】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃问到，针对授权票或被滥用的问题，新旧管委会有没有措施改善情况。江坦言，在旧管委会期间，自己「被孤立」，开会或文件都未必能接触，甚至工程会议也因工作时间无法参与。因此，他只能鼓励街坊直接落楼投票，不要假手于人。

至于新管委会，江承认依然无特别方案处理授权票问题，甚至他想查票，管理处也不容许。他指出，授权票的核实工作本应由管理处把关，包括核对签名及向业主确认授权对象。不过，他批评管理处做法马虎，举例指「上次管理处骆小姐画个叉叉都当签咗名」，令人难以接受。

时任法团委员：黄碧娇带「义工队」出席业主大会 取走业主选票

【10:35】2024年1月28日，旧法团举行的特别大会当日表决聘请承建商「宏业」。江忆述，当日现场约有约200名街坊排队投票，区议员黄碧娇亦带同义工队在场。他形容义工队「不友善」，街坊排队取票，义工们又跟著混在业主中排队；期间，一名女业主前来取票时，发现其单位的选票已被另一名女义工取走。该名业主随即投诉并报警处理，警方到场登记女义工资料后，黄碧娇即时拉开该女义工，并称「一场误会」。事后，江听闻是黄碧娇早前上门探访时，该女业主的母亲签了授权票予对方，故女业主最后不追究。江又称，自己并不认识涉事业主，仅是现场观察所见。

江指出，当日现场投票人数仅约二百人，但最终点票结果却显示有五百多票。他认为，每次选举最后都会有一批授权票被投入票箱，严重影响最终结果，形容授权票是「比较大的问题」。

【10:10】居住在宏仁阁604、曾于将军澳日出康城另一个法团担任委员的江祥发表示，本身从事设计公司业务，亦涉猎维修工程，对装修程序有一定认识。他多年来持续参选法团委员，希望唤醒年轻人多关注屋苑事务。他指出，自己每届都参选，但屡战屡败，认为问题症结在于「授权票」，稿「旧法团佢地有铁票」，令新人难以进入。

直至2024年5月，他终能成功加入管委会，原因是有旧委员在停车场主动问他有否兴趣参与法团事务，并愿意引荐。当届他以高票当选，获得九百多票，部分来自旧街坊的支持，亦有新街坊因其为人而投票。

听证会在展城馆举行。

记者：黄子龙、赵克平