天气︱天文台：低压槽将「化身」冷锋 周四起有狂风雷暴 周五进一步降温至21°C

天文台表示，受高空扰动影响，明日（21日）广东沿岸仍有几阵骤雨，而偏南气流会在星期三（22日）为华南沿岸带来炎热的天气。

天气︱本周后期广东地区气温下降

此外，现时位于华中的低压槽会在未来一两日发展为一道冷锋，并逐渐靠近华南沿岸地区，星期四及星期五该区天气渐转不稳定，有骤雨及雷暴。受冷锋随后的东北季候风影响，本周后期广东地区气温下降。

根据九天天气预测，周四（23日）大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，稍后气温下降；周五（24日）市区最低气温跌至21度，比昨日预报再下调1度，部分地区雨势较大及有几阵雷暴，天气稍凉。在「自动分区天气预报」页面可见，周五早上天气稍凉，其中打鼓岭料跌至19度。

周四五气温逐步下降至21度左右

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨。下午局部地区有雷暴。吹轻微至和缓东南风。

展望明日有几阵骤雨，星期三日间炎热。星期四及星期五天气渐转不稳定，气温逐步下降至21度左右。星期六有几阵骤雨，早上气温仍然较低。