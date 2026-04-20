东区医院扩大老人科日间医院服务空间 引入多项智慧医疗及乐龄科技

东区医院早前获善长捐款逾2000万元，扩大老人科日间医院服务空间及服务量，引入多项智慧医疗及乐龄科技。院方表示，老人科日间医院已于今年首季完成升级改造，并投入服务，预计每年可服务2万人次，较改造前增加2500人次。

新老人科日间医院的物理治疗室和职业治疗室，面积增加近40%，亦增加智慧医疗及乐龄科技应用，包括为认知障碍症患者提供体能、认知能力、社交及记忆力训练的沉浸式虚拟实境训练系统，为患者进行物理治疗和职业治疗的复康训练的「洞穴自动虚拟环境统」；为患者进行下肢无力及神经运动复康训练的「步态分析和训练跑步机等。

东区医院老人科日间医院。东区医院提供

东区医院内科副部门主管陈锐坚表示，以认知障碍症为例，过去一些静态训练相对重复、沉闷，病人参与度往往较低；而「沉浸式虚拟实境训练系统」属「怀缅治疗」，让长者走进「时光隧道」，结合单车运动，有效增加他们的投入度，「有很多尖东旧日环境，让他们怀缅，由天星码头一路到天后庙，每个景点长者都会有印象，之后踩着单车进入现代化的尖东。」

院方表示，内科老人科未来计划推动多方协作，透过加强与各专科及社区伙伴合作，为病人及照顾者提供更完善的专业支援。另外，会配合医社合作的服务模式，协助居家安老，减轻住院服务压力。

记者 萧博禧