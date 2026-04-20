Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东区医院扩大老人科日间医院服务空间 引入多项智慧医疗及乐龄科技

社会
更新时间：07:00 2026-04-20 HKT
发布时间：07:00 2026-04-20 HKT

东区医院早前获善长捐款逾2000万元，扩大老人科日间医院服务空间及服务量，引入多项智慧医疗及乐龄科技。院方表示，老人科日间医院已于今年首季完成升级改造，并投入服务，预计每年可服务2万人次，较改造前增加2500人次。

新老人科日间医院的物理治疗室和职业治疗室，面积增加近40%，亦增加智慧医疗及乐龄科技应用，包括为认知障碍症患者提供体能、认知能力、社交及记忆力训练的沉浸式虚拟实境训练系统，为患者进行物理治疗和职业治疗的复康训练的「洞穴自动虚拟环境统」；为患者进行下肢无力及神经运动复康训练的「步态分析和训练跑步机等。

东区医院老人科日间医院。东区医院提供
东区医院老人科日间医院。东区医院提供

东区医院内科副部门主管陈锐坚表示，以认知障碍症为例，过去一些静态训练相对重复、沉闷，病人参与度往往较低；而「沉浸式虚拟实境训练系统」属「怀缅治疗」，让长者走进「时光隧道」，结合单车运动，有效增加他们的投入度，「有很多尖东旧日环境，让他们怀缅，由天星码头一路到天后庙，每个景点长者都会有印象，之后踩着单车进入现代化的尖东。」

院方表示，内科老人科未来计划推动多方协作，透过加强与各专科及社区伙伴合作，为病人及照顾者提供更完善的专业支援。另外，会配合医社合作的服务模式，协助居家安老，减轻住院服务压力。

 

记者 萧博禧

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
影视圈
8小时前
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
18小时前
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
影视圈
7小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
21小时前
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
22小时前
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
影视圈
17小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
饮食
20小时前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
11小时前
梁家辉凭《捕风追影》第5次夺最佳男主角 走过被封杀低潮 与江嘉年相爱44年丨金像奖2026
梁家辉凭《捕风追影》第5次夺最佳男主角 走过被封杀低潮 与江嘉年相爱44年丨金像奖2026
影视圈
7小时前