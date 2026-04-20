联办处推私楼渗水调查新程序 物业管理业监管局：既人性化又科学化

联办处年中推出私楼渗水调查新程序，物业管理业监管局（监管局）主席黄江天形容，新程序「既人性化，又科学化」，有助更和谐、便捷地解决渗水问题。他说，监管局会密切注视新程序推行情况，适时向物管业界发放相关资讯及举办培训讲座，提升物管从业员对新程序的认识，鼓励业界积极配合。

黄江天表示，新程序于首阶段调查引入红外线热成像分析，大幅加快甄别渗水源头，且发出的「建议维修通知」相对温和，有助以更和谐、更便捷的方式解决私人物业内的渗水问题。



争议焦点往往由责任转向意气

黄江天亦指，渗水争议的焦点往往由维修责任及费用等问题转向「意气之争」，而物管公司及物管人员与住户「朝见口晚见面」，熟悉屋苑设施结构及渠管分布，未来在处理渗水问题出现争议纠纷时，会继续扮演重要的协调角色，「大家倾谈、协商、讨论、沟通，都属调解过程。涉事业户配合，已属成功调解」。他续谓，现时物管公司如有需要，可向食环署借用电子湿度仪，协助确认单位渗水位置的情况。



政府积极推动以协商和调解方式解决渗水纠纷，目前已有250间屋苑的物管公司参加食环署推行的「物业管理公司协助处理住宅楼宇渗水计划」。过去3年，参加计划的屋苑约7成渗水个案经由物管公司调解、协商或为屋苑公用地方进行改善工程等而解决。

调解先导计划培训名额将增加



另外，环境及生态局和食环署联同律政司去年7月推出免费的「社区调解先导计划」，协助物管人员及早介入并有效协助处理物业渗水问题，已为约200名物管人员提供培训。政府表示，2026-27年度计划提供另外300个培训名额，完成培训的物管人员可于物业管理业监管局「持续专业发展计划」下获取认可参与时数。

记者：萧博禧

摄影：汪旭峰