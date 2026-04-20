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食环署屋宇署联手以科技提速处理渗水 年中起试行新程序 大减至14个工作天 可发建议维修通知

社会
更新时间：07:45 2026-04-20 HKT
发布时间：07:45 2026-04-20 HKT

为加快处理私人楼宇渗水问题，食物环境衞生署（食环署）及屋宇署组成的联合办事处（联办处），计划今年中起在全港试行新程序，包括在首阶段调查引入红外线热成像分析仪，配合原有的电子湿度仪使用。有别以往完成3个阶段调查才发出妨扰事故通知，新程序下若初步调查判断渗水源头来自上层单位，14个工作天便发出「建议维修通知」；28日限期内不遵从的业主，或被追收最少1.7万元检测费成本。食环署预料，举报数字不会大增，会观察新程序试行情况，包括对人手及资源的影响。屋宇署则透露，会制备有意提供渗水检测及维修服务的专业人事及承建商名单，以及参考费用资料，以协助业主委聘相关人士尽快处理渗水问题。 


 

首阶段调查借助红外线热成像分析仪

 

新程序关键之处，是在首阶段调查借助红外线热成像分析仪。据联办处网页介绍，此技术能侦测电磁波谱中，红外线范围内释出的辐射，比较测试渗水位置和周遭干爽范围的表面温度（可侦测0.1℃温差），评估渗水情况，并辨别受渗水影响的范围和位置；优点在于属非破坏式测试方法、毋须进入怀疑引致渗水的处所进行有关测试，同时适用于高楼底位置等难以触及的地方。

至于另一新测试技术微波断层扫描，亦已在全港各区的专业调查中应用。微波断层扫描利用微波频率的电磁波，侦测混凝土中水分子的存在和分布；透过不同探头在相应深度探测所得的微波断层扫描影像，可以推测渗水路径。因此，微波断层扫描寻找渗水源头的成功率较一般传统方法为高。它亦属于非破坏式测试方法，毋须进入怀疑引致渗水的处所进行。

毋须进上层单位可判断源头

食环署副署长（环境衞生）姚继卓接受《星岛》访问表示，去年发出5000张「妨扰事故通知」，约99.5%个案渗水源头为楼上单位；新程序下署方人员结合过往经验、现场环境及使用红外线热成像仪分析，毋须进入上层单位，即可在接获举报14个工作天内，初步判断渗水源头及发出「建议维修通知」。
 

姚继卓表示，「将心比己，若自己是受渗水滋扰的苦主，自己亦期望楼上业主尽快检测及维修。」
姚继卓表示，「将心比己，若自己是受渗水滋扰的苦主，自己亦期望楼上业主尽快检测及维修。」


倘若上层的单位业主在接收到「建议维修通知」后，选择不信纳初步检测的结果，不进行检测及维修，联办处会进行深入调查，若检测的结果确立上层单位为渗水源头，联办处会向上层单位业主收回有关的检查成本，估计最少1.7万。姚继卓表示，有关措施旨在促使业主承担楼宇保养的责任， 当知道自己单位可能引致渗水，应主动作出检测或维修 ，减少出现拖延的情况。「将心比己，若自己是受渗水滋扰的苦主，自己亦期望楼上业主尽快检测及维修。」

业主拒维修将被追讨检测费


屋宇署副署长吴珮仪相信，一般业主不会宁愿被政府追讨检测费，也继续放任渗水问题，为楼下住户构成滋扰，「一些复杂的调查个案，可能需要联办处进行反复检测，所以政府会追讨的费用可能会多于1.7万元，故业主有理由尽快自行安排所需检测及维修」。
　　

吴珮仪相信，一般业主不会宁愿被政府追讨检测费，也继续放任渗水问题，为楼下住户构成滋扰。
吴珮仪相信，一般业主不会宁愿被政府追讨检测费，也继续放任渗水问题，为楼下住户构成滋扰。

她又提到，简单渠管渗漏个案，短至一、两周可完成检查及维修，认为政府提供的28日限期合理。
　　
为协助业主搜寻和委聘相关服务提供者进行检测及维修，联办处将于今年年中，在网页发布有意提供渗水检测服务的专业人士（包括测量师和工程师）、维修工程承建商和持牌水喉匠等名单，连同参考价格资料。吴珮仪表示，向市民提供更多资讯，让他们有更多选择，相信业界亦会按市场需求作出合理收费。她透露，随着新程序推展，联办处会收集业主回馈，例如成功个案的资料，日后可向市民提供更多有用的资讯，利便搜寻相关服务提供者进行检测及维修。

将会简化楼宇安全贷款程序

至于财政支援措施，吴珮仪说，屋宇署将会简化「楼宇安全贷款计划」申请程序，快至5日便可通知合资格业主初步批核结果，预计两周发放首笔款项，以协助业主在限期内处理渗水问题。市建局也会优化「有需要人士维修自住物业津贴计划」审批程序，尽快向合资格业主发出原则上批准通知书。

记者：萧博禧
摄影：汪旭峰

 

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