七榄︱三日逾11万人次入场 闭幕礼以2分钟烟花表演作结 球迷赞气氛令人难忘

香港国际七人榄球赛今晚（19日）圆满闭幕，除了上演精彩赛事，主场馆亦打开上盖，以璀璨夺目的烟花为这项盛事画上圆满句号。除了大批球迷盛装打扮狂欢，亦有父母特意带同子女入场，让小朋友首次近距离感受榄球魅力。

主场馆上空举行约2分钟烟花表演

颁奖礼及闭幕礼约晚上7时半举行，行政长官李家超和文体旅局局长罗淑佩等出席，为男子世界组冠军南非队颁奖，并与各队员握手致贺。约7时45分，主场馆上空举行约2分钟烟花表演，球迷纷纷抬头望向天空，欣赏璀璨夺目的烟花。

球迷携儿子入场 赞气氛令人难忘

球迷黄先生表示，儿子平日爱看足球，今年特意带他入场，希望让他接触更多不同运动，「榄球同足球都有少少相关，睇吓佢有无兴趣去接触吓」。首次入场观赛的他称感觉非常新鲜，港队对日本赛事亦很精彩，能与全场观众一同支持港队，气氛令人难忘。他又指，首日赛事关闭天幕后，场馆冷气充足，令观赛体验更舒适，反而今日天气炎热，「要找阴凉的位置，有些位有太阳照射，颇为炎热。」

支持阿根廷的黄小姐和吴小姐表示，虽然球队今次决赛表现稍逊，未能如早前比赛般精彩，期间出现失误「跌波」，颇为可惜，不过现场观众都很热情支持，气氛不错，「大家都有企起身拍掌」。对比在大球场举行，黄小姐坦言，即使在2楼看台位置观赏，仍感觉比以往距离较远，但座位舒适度则较佳。

七榄赛事共吸引11.3万人次入场。

榄球会带U14球员「扮蝴蝶」睇波

亦有榄球会组织队员入场「追星」和观看赛事学习，来自沙田沙皮榄球会的李教练称，特意带U14的球员打扮成蝴蝶，入场支持港队和南非队，一众队员大赞每场赛事均十分精彩，期待明年继续入场亲身观看赛事。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦