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七榄︱启德体育园每日动员近4千员工 看台展现「疯狂而有序」盛事气氛

社会
更新时间：21:23 2026-04-19 HKT
发布时间：21:23 2026-04-19 HKT

七榄赛事今日（19日）来到第三日最后冲刺，启德体育园表示，全场热情不减反增。最受瞩目的「南看台」，变装大军火力全开，现场除了有决定性的精采达阵，还有一幕幕球迷与前线同事互相击掌、彼此体谅的热血场面。

体育园：观众表现出世界级素养

体育园指，今年看台展现出「疯狂而有序」的盛事气氛。不单止场馆设施、专业营运到现场服务达世界级水平，现场观众亦同样表现出世界级素养。大家在尽情欢呼、举杯庆祝之余，依然自觉守规矩，不少球迷更与前线同事击掌打气。园方说，这份球迷同工作人员之间的默契与互相尊重，令整个场馆充满热闹而动人的人情味。

为了守护这一年一度的嘉年华气氛，体育园每日动员近4,000名前线员工分布各个服务点，包括保安、宾客服务、餐饮、清洁及回收等岗位，由维持排队秩序到即时指引，全力支援每一位入场观众。园方表示，目标只有一个——确保大家在每一场赛事，都能够在安全、有序、充满活力的环境下，尽情叫、尽情跳，为今年这场传奇盛事画上完美句号。

图片：启德体育园提供

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