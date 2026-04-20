宏福苑执舍︱政府吁传媒勿随居民上楼 林正财：「送别」过程私人 不应受干扰免二次伤害

宏福苑大火发生近5个月，七幢大厦灾民今日起（20日）分批上楼执拾物品，每户最多4人上楼，时限3小时。居民上楼安排备受关注，政务司副司长卓永兴昨（19日）在电台节目呼吁传媒尊重居民感受，为居民着想，不要在上楼期间进行采访工作。

身兼行会成员的精神健康咨询委员会主席林正财接受《星岛头条》访问时呼吁传媒给予空间，指灾民上楼过程犹如「送别」，属非常私人的时刻，面对极大情绪压力，此时不应受陌生人干扰，以免造成二次伤害。

吁勿问「心情如何」等问题

林正财表示，灾民重返火灾现场或面对已面目全非的家园，可能会勾起失去亲人、外佣甚至宠物的伤痛。他形容过程等同「送别」，非常私人，料在场灾民会情绪激动、哭泣、伤感等强烈情绪反应。

他呼吁传媒切勿在灾民上楼，甚至刚下楼时进行采访或追问，例如问「揾唔揾得返物品？」、「心情如何？」等问题，以免对他们造成二次伤害。他建议传媒应给予灾民安静空间，待两三日情绪稳定后，才考虑进行访问。

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上楼前须「预演」 做好心理建设

对于灾民上楼的准备，林正财强调必须同时顾及身体和心理需要，提醒若长者平日走楼梯已有困难，攀爬10多层楼梯未必适合，建议交由年轻家人代劳。在情绪准备上，灾民需在事前进行心理「预演」，预先想像重返现场可能遇见的情境，例如重踏曾发现遗体的楼梯、面对烧毁的居所，或回想起被困时经历的感受。

由信任者陪同上楼 事后疏导同样重要

林正财又指，灾民特别是长者上楼时，必须有信任和熟悉的人陪同，例如家人、亲戚朋友，或是一直跟进个案的社工，指有信任的人在旁能让灾民流露情绪时不会感到尴尬。

此外，完成上楼执拾后的心理疏导（Debriefing）同样关键。林正财解释，灾民下楼后可能会衍生新的情绪，例如因找不到具纪念价值的物品而感到极度伤感、愤怒，他提醒灾民切勿将情绪屈在心里，应向身边人倾诉经历，让心情慢慢平复。

大埔区议员胡绰谦（左）表示，有居民向他反映，「唔想有记者跟上去」。

胡绰谦：有居民担心记者「一路行一路影」、只想静静回家道别

大埔区议员胡绰谦表示，有居民向他反映，「唔想有记者跟上去」，担心有记者会以不同方式随行「一路行一路影」，坦言「只系想静静哋返屋企、见最后一面」。他说，如果有记者上楼，或会摄影到居民样貌、家中情况，形容居民只是普通市民，未必想暴露在镜头面前，呼吁传媒给予上楼灾民空间。

胡绰谦指，若居民在不知情下被拍摄，或造成二次伤害，相信「上楼呢一刻唔系咁适合采访」。他又相信灾民上楼时心情已不佳，再有记者在场或令他们心理压力巨大。他认为较理想的做法，是传媒可于楼下等待完成执舍的居民，让他们自行决定是否受访。

记者：陈俊豪