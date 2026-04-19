励进教育中心与警方进行反恐演习 175名学生参与 当遇上恐袭时应如何应对

为配合「全民国家安全教育日」，励进教育中心连续第5年举办「国。家。我」全港校际及团体短片制作培训及比赛。继昨日的国家安全教育讲座和互动交流，活动今日（19日）移师鲤鱼门公园，警务处行动部反恐及重大事故科联同消防处及励进教育中心，举行代号为「安桥」的跨部门大型反恐演习，教育约175名学生遇到恐袭时应采取的行动，实践「闪、避、求」和「见疑即报」等指引。

今次反恐演习由警务处反恐及重大事故科以及警队演练组筹备，模拟有持械恐怖份子攻占建筑物；演习期间有枪声及爆炸声，参与学生须佩戴护目镜及耳塞。活动期间，学生亦与警务处不同单位人员近距离交流，包括反恐特勤队、冲锋队及爆炸品处理课等专业部队，并透过现场讲解及示范，观摩各单位的专业行动流程、应变能力及装备运用。记者所见，学生们对警方装备特别感兴趣，踊跃就其性能、功能发问，又排队与装甲车合照。

就读中四的周同学表示，反恐演习如真实事件般突如其来，自言当下「有种无力感」，庆幸现场警员耐心安抚及指导下，一行人成功移动至安全地方躲避。她认为，自己从活动学到如何在国家安全保护之下，保障自己的人身安全。

李同学则指，对警方工作多了认识，「最深刻是在国安侦察奇兵游戏，要在黑暗环境找到嫌疑犯，我发现做警察要非常细心，因为我一个都找不到。」

罗同学表示，以往少有机会接触恐袭议题，今次参与反恐演习机会难得，「学到万一下次真实遇到这些事情，可以怎样做。」

反恐专责组讲解「非自愿独身主义」

反恐演习开始前，有跨部门反恐专责组人员，向学生讲述「安全社区」的重要性。他提到，任何导人向善的宗教主义都无大碍，但为达目的而伤人，毫无疑问属极端主义；而环球存在各类恐怖主义威胁，包括伊斯兰极端主义、右翼极端主义、非自愿独身主义等（Involuntary Celibate，简称Incel)，「非自愿独身主义较冷门，粗俗点说是群追不到女生，非自愿独身，想歪了、钻牛角尖，做出极端作为，可能伤害人、破坏，为求发泄及令人认同他们的主义。」

至于本港是否存在「非自愿独身主义」威胁？该跨部门反恐专责组人员指，2024年一名本地男子，就于社交平台扬言「杀100名女子」被捕。另外，煽动性资讯可透过网路传播，部分人阅读后或自我激化，甚至效法模仿极端行为，「2023年6月本港发生钻石山荷里活广场持刀伤人案，同年7月韩国发生类似事件，搜证后发现施袭者曾浏览钻石山这类事件。」

该跨部门反恐专责组人员向学生表示，需透过宣传及教育，让大家认知「闪、避、求」和「见疑即报」，保障自己、保护他人，「日常生活如果多加留意身边事件，可能协助制止恐怖袭击或严重事件发生。」例如在户外，可透过衣著与环境不符、发出武力威吓、随身物品异常等因素，识别出可疑人士；并透过反恐举报热线63-666-999、微信帐号CT-hotline或网址ictu.gov.hk进行举报。

范骏华：需居安思危防范恐袭

励进教育中心主席范骏华表示，本港是出入境自由的国际大都会，恐袭威胁永远存在，认同需居安思危，「维护国家安全只有进行时，没有完结时」。他说，期望活动更深刻地向学生灌输国家安全意识，「除了有国家、香港保护，我们都应该要学识，在危难时如何逃离，从而令自己更安全。」

记者：萧博禧