七榄煞科日︱球迷扮鬼扮马入场 深圳客凑热闹首体验 罗淑佩现身撑港队

香港国际七人榄球赛今日（19日）进入最后一天，不少市民和游客悉心打扮入场观赛，有人装扮成熊猫、恐龙等动物及各种卡通人物。现场亦有逾50名球迷排队，等候进入较近中间草地的2号看台。

港队银剑赛三连霸 全场高呼「Hong Kong」

下午4时20分，香港队对战日本队的银剑赛决赛展开，全场响起炽热欢呼声，齐声高叫「Hong Kong」。财政司司长陈茂波、文化体育及旅游局局长罗淑佩和体育专员蔡健斌亦有到场支持。罗淑佩观赛非常投入，港队得分之际，更高举双手拍掌支持。港队最终以19比15击败日本队，完成三连霸伟业。赛后罗淑佩在社交平台大赞港队表现，更希望他们能在名古屋再次卫冕。

七榄决赛日现场热闹非凡，主场馆入口设有前往2楼和5楼看台的通道，有工作人员举起「2楼座位已满」提示牌，但无阻球迷在最佳位置观赛的意欲，有逾50人排队等候进入2楼看台。

首次观看七榄的深圳旅客Amy与友人Rina表示，为了近距离感受七榄气氛，即使要排队也希望进入2楼看台，「之前没有看过（七榄），主要过来凑热闹的」。她们称过去曾入场观看韩星演唱会，大赞体育园场地「又新又大」，「只要这里有演出，我们刚好没有课堂有空，就会过来看。」

同样排队进入2楼看台的李先生笑言，自己是特意入场喝酒，自七榄移师启德体育园举行后，今年是首次入场观赛，「因为2楼有朋友喺度，所以都要排队入去。」

「蔬菜头套」球迷每年捧场

球迷李小姐、黄小姐、潘小姐和林小姐戴上「蔬菜」头套入场感受气氛，称「因为钟意食菜，加上今日天气热，所以只戴头套，个身冇咁辛苦」。她们表示每年都会入场观看，最期待决赛，「（天气）越热，气氛越炽热，无论边队赢都开心。」

身穿充气恐龙公仔的郭小姐表示，虽然支持的纽西兰队未能晋身决赛，但仍会留到全日赛事完结，支持其他球队。她称今年现场气氛非常好，过去在大球场感觉较怀旧，移师体育园后气氛仍是很开心。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦、何家豪