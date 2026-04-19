马会10年捐近67亿元支持体育 将以盛事为平台 让体育文化深入社区

香港赛马会多年来积极支持国家体育发展，亦致力普及运动，鼓励不同年龄层、背景和能力的市民培养运动习惯，裨益身心。过去十年，马会已捐款近67亿元，在精英及社区层面支持体育发展。香港赛马会今天（19日）于「香港赛马会社群日」表示，未来将继续推动本地体育发展，让盛事走进社区，并迈向专业及产业层面，全面配合特区政府推进体育普及化、精英化、盛事化、专业化和产业化发展。本年度的社群日于沙田马场举行，吸引超过200名慈善及社区代表出席。主礼嘉宾包括文体旅局局长罗淑佩、中联办宣传文体部副部长林枬、马会主席廖长江、马会行政总裁应家柏、立法会议员霍启刚及体育专员蔡健斌。

廖长江：「马照跑」是香港繁荣稳定象征

马会主席廖长江表示，「马照跑」是「一国两制」下香港繁荣稳定的象征，赛马亦是广受欢迎的体育活动，体现香港「我做得到」的精神。今天社群日以体育为主题，彰显马会对本港体育发展的贡献与坚定承诺。马会透过独特的综合营运模式，提供世界级赛马及有节制博彩，协助特区政府打击非法赌博，以及透过税款、慈善捐款及就业机会，为香港创造可观的经济和社会价值，建设更美好的社会。上个财政年度，马会回馈社会共391亿港元，当中包括已审批慈善捐款90亿港元。马会是全港最大的单一纳税机构，旗下慈善信托基金是位居世界前列的慈善捐助机构，更是亚洲第一。

罗淑佩：马会是政府推动体育发展重要伙伴

文体旅局局长罗淑佩强调，特区政府会继续投放资源，推动香港体育的全面发展。她表示马会是政府多年来，在推动体育发展方面的重要合作伙伴，除了在70年代支持兴建香港体育学院（前身为银禧体育中心），去年马会亦支持第十五届全国运动会，以及全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会香港赛区及广东赛区筹办赛事。同时支持多项「M」品牌活动—包括同日于启德体育园举行的香港国际七人榄球赛。

马会：续配合政府推进体育盛事化、产业化

马会表示，未来将继续与各界携手为香港体育的发展蓝图出一分力。当中，马会将以盛事为平台，让体育文化深入社区，继续透过支持多个「M」品牌体育盛事，并担任其官方社区合作伙伴，让更多市民，包括基层人士，参与其中，感受体育的魅力，促进社会共融。同时推出崭新项目如「赛马 × 榄球」活动，进一步提升盛事对香港经济、国际形象及体育发展的效益。

同时，马会亦透过发展具标志性的体育项目，积极营造社区运动气氛，让公众更广泛地接触马术、足球、篮球、高尔夫球及榄球等运动，深化市民对体育的兴趣和素养。以上多元体育活动及支援项目，将有效协助青少年提升抗逆力、促进身心健康及强化社会凝聚力，从而培育正向价值观。此外，为完善体育发展生态系统，并推动本地体育的可持续发展，马会将进一步提升体育机构在人才培育、企业管治及管理能力，从而创造更大社会效益，提高业界专业水平，促进精英及社区体育的发展。马会期望透过上述措施，与特区政府及各界携手合作，全面推动香港体育新发展，进一步巩固香港作为世界级体育、娱乐及旅游目的地的地位。

冀市民将恒常运动融入日常生活

体育发展是马会一个重点范畴。马会一直支持多个体育项目，致力缔造健康活力的社区，当中包括鼓励市民打破零运动习惯，将恒常运动融入日常生活，以达至世界衞生组织建议的体能活动水平的「赛马会好动城市计划」；为本港低收入地区的小学学童提供以校为本的音乐和体育活动的「赛马会乐动人生计划」；让不同年龄组别和能力的市民，包括学生、家长、教练以至长者等享受足球乐趣的「赛马会香港足球总会足球发展计划」，以及为来自不同地方的青少年球员，提供互相切磋学习和文化交流平台的「赛马会青少年足球精英汇」等。

「香港赛马会社群日」自2005年起开始举办，以表彰及答谢与马会同行多年的政府部门和社区合作伙伴，共同建设更美好社会。每年在「香港赛马会社群杯」赛事中颁发的「香港赛马会社群杯」奖杯具有超过170年历史，由已故的雷刚捐赠，借此表扬马会对社会的贡献。今天由潘顿策骑的「超开心」在这场赛事中赢得冠军。主礼嘉宾文化体育及旅游局局长罗淑佩于赛后颁发奖杯予胜出赛驹的马主胡超伦。

图片：马会提供