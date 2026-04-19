七榄2026｜截至下午3时近5000球迷进入南看台 园方启动人流管理措施

一连三日的香港国际七人榄球赛，今日（19日）继续于启德体育园举行。启德体育园表示，截至下午3时，已有接近 5,000 名球迷进入南看台，预计稍后人流将进一步上升。园方已启动人流管理措施，并开放等候区，分批引导观众有序进场，以维持场内秩序及观赛体验。

南看台观众须经 B 闸进场 ，并只限 18 岁或以上人士。如南看台人数达到上限，一般门票观众须于 B 闸外等候区排队 ，按「一进一出」安排入场；若等候区已满，将暂停开放。持有「南看台通行证」人士可经专用入口进场。园方呼吁观众配合现场安排，并耐心等候，或可到球迷村享受精彩活动。

园方提醒，主场馆二楼观赛区于下午12时半已达人数上限，园方现已启动人流管理措施，F闸现仅供前往五楼观赛区。

启德体育园表示，持一般门票的观众可移步至五楼继续欣赏精彩赛事，感受同样炽热的现场气氛。同时园方将持续密切监察现场情况，并与主办单位保持紧密沟通，适时作出相应安排，以确保场内秩序良好及观众安全。感谢各位观众的理解与配合。