天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温

天文台今日（4月19日）指，正午时分本港大部分地区气温上升至29度左右。预料本港地区下午及今晚大致天晴，能见度较低。下午炎热及干燥，吹微风。

天文台料本周后期气温稍为下降

天文台展望明日有几阵骤雨，随后一两日日间炎热。星期四及星期五间中有骤雨，气温稍为下降。预料一道低压槽会在本周中后期影响华南地区，该区间中有骤雨及雷暴。受低压槽随后的东北季候风影响，本周后期该区气温稍为下降。

根据天文台九天天气预测，明日（20日）起连续九日，天气都不稳定，除下周日外，其他日子都有骤雨。其中本周四大致多云，间中有骤雨及几阵雷暴。其中本周五、周六气温会有较明显的下降，最低气温约22度。