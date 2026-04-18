七榄2026｜邓炳强亲身支持年度盛事 引述旅客大赞启德体育园：有世界级水准
更新时间：19:44 2026-04-18 HKT
发布时间：19:44 2026-04-18 HKT
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七人榄球盛事踏入第二日，保安局局长邓炳强今日（18日）前往启德体育园亲身支持香港国际七人榄球赛该年度盛事。他今日亦视察人流管理和维持秩序的情况，指现场人流管理及秩序良好，并引述市民及旅客指，场馆交通及人流指示清晰，大赞启德体育园有世界级水准。
现场人流管理及秩序良好
邓炳强表示，七榄盛事于昨日（17日）开锣后，他今日（18日）到场视察人流管理及维持秩序的情况，亲身支持七榄该项年度盛事。他观察到场内外人流有序，并在与市民及旅客交流后，引述他们认为交通与人流指示清晰，并大赞启德体育园有世界级水准。
现场为港队打气 感受澎湃气氛
邓炳强在现场观看了香港女子队对泰国队的银剑赛。他指，无论是本地或外国球迷都为港队打气，气氛非常澎湃。他表示，看见现场观众的热烈投入，完全感受到香港作为国际城市的活力与魅力。
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