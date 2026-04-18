麻疹｜机场连爆两宗个案 30岁男子疑工作地点受感染 262人被列密切接触者

衞生署衞生防护中心今日（18日）正调查一宗与早前个案有流行病学关连的本地麻疹个案，涉及一名30岁男子，他于4月14日起出现肌肉痛，4月15日出现发烧及喉咙痛，4月17日出现皮疹。因症状持续，他于4月17日到访旺角一间私家诊所求诊，同日经中心安排入住明爱医院接受治疗。他的临床样本今日证实对麻疹病毒核酸检测呈阳性反应。病人现时正接受隔离治疗，情况稳定。

病人于机场工作 与日前确诊麻疹个案同一地点工作

流行病学调查显示，病人于机场工作，他曾在4月3日与4月6日公布的麻疹个案同一地点工作。由于病人是先前机场病例的密切接触者，中心已于早前提醒负责该机构的医疗服务提供者留意密切接触者中可能出现的麻疹病例。其后，该机构的医疗服务提供者于4月17日呈报该疑似个案给中心跟进。病人不确定自己是否曾接种麻疹疫苗。由于病人独居及于潜伏期内没有外游，中心认为病人很大可能于工作地点受到感染。

中心职员为在机场工作的密切接触者进行评估及接种疫苗。政府新闻处

中心职员到机场视察患者工作地点的环境。

病人在传染期（自4月13日起）内，除了于4月17日到访私家诊所，亦曾于4月13至15日到机场上班。中心正在病人曾到访的私家诊所及其工作地点进行接触者追踪，以找出密切接触者以及是否涉及高危人士。

至今午5时 共100名曾共处诊所及162名员工被列密切接触者

截至今日下午5时，共有100名曾跟病人共同身处私家诊所的人士及162名工作场所相关人员被列为密切接触者。中心于今日下午3时至8时在机场设立健康站，为在机场工作的密切接触者进行评估及接种疫苗。健康站将于明日（19日）及4月20日上午9时至下午6时继续运作。中心今日已到机场患者工作的地点视察环境，并即场给予健康建议。中心会继续对密切接触者进行医学监察。



中心会继续调查和跟进个案。

因应全球麻疹疫情上升及其输入风险，中心早前已发信提醒全港医生有关麻疹的最新情况，并呼吁他们提高警觉及呈报任何怀疑个案。同时，中心亦已向外佣中介机构和机场业界发信，鼓励外佣及机场员工接种麻疹疫苗，以保障健康及防止病毒在社区传播。