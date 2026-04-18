七榄2026｜南看台及二楼观赛区人数达上限 启德体育园吁观众到五楼观赏赛事

七人榄球盛事踏入第二日，不少球迷一早盛装打扮、精心造型，浩浩荡荡前往启德体育园，投入年度最狂热的七榄派对。启德体育园方表示，目前南看台内人数达到上限，一般门票观众需于B闸外指定候等区排队，待有人离场后，按现场工作人员指示依序入场。 此外，二楼观赛区人流同已达上限，呼吁观众请前往五楼观赛区继续欣赏赛事。

目前各闸口使用情况如下：

B 闸：仅限进入南看台；采用一进一出安排。

F 闸：仅可进入五楼；不设离场出口。

G 闸：不开放进入；仅供离场。

H 闸：仅限持企业包厢通行证人士进入企业包厢。

其他闸口︰仅供指定门票人士使用。

为香港七榄最具代表性的观赛区域之一，南看台向来以澎湃气氛及创意百出的造型闻名，今日同样人气高企。截至今早11时30分，已有接近5,000名球迷率先进入南看台，投入场内一连串热身气氛的赛前活动，现场人潮不断，预计中午时段将开始迎来人流高峰。随着入场人数持续攀升，园方已即时启动相应人流管理措施，设立候等区安排，分批引导球迷有序进场，确保场内秩序及观赛体验。

园方提醒有意前往南看台的球迷，观众需经B闸口进场，并只限18岁或以上人士进入。 入场时须扫描成人门票，园方或会要求出示身份证明文件以核实年龄，敬请配合，以确保安全及秩序。如南看台内人数达到上限，一般门票观众将需于B闸外指定候等区排队，待有人离场后，依现场工作人员指示按次序进入；若候等区人数亦告满额，排队区将暂停开放。 持有「南看台通行证」的人士则可经专用入口直接进场。 现场候等区设有清晰标示，显示最新等候人数，方便球迷灵活安排行程。球迷亦可按需要选择先到场内其他观赛位置欣赏赛事，或前往球迷村参加各项精彩活动。